嗆劉世芳「裝瞎」 傅崐萁：撤離執行單位為區公所 別栽贓花蓮縣府

國民黨團總召傅崐萁今日質詢時爆粗口、跳針頻嗆內政部長劉世芳等官員「妳是瞎了嗎」、「裝瞎」。（記者田裕華攝）

立法院內政委員會今針對「堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建」進行專題報告。國民黨團總召傅崐萁今日質詢時爆粗口、跳針頻嗆內政部長劉世芳等官員「妳是瞎了嗎」、「裝瞎」，並引述「災害防救法」第10條聲稱，撤離執行單位為鄉鎮市區公所，別再栽贓花蓮縣政府。

傅崐萁質疑，這次是潰壩還是溢流？9月22日上午7時紅色警戒到23日致災，短短一天內，行政院災害應變中心有無跟地方政府協調、輔導及核定疏散計畫？劉世芳回應，紅色警戒須強制撤離，範圍內的都要疏散，中央積極與花蓮縣府開會，國軍、替代役幫忙也都全力協助。

請繼續往下閱讀...

傅崐萁又問，強制撤離由哪個單位執行？劉世芳說，由地方政府，包括花蓮縣政府與三個鄉鎮公所，由國軍等單位協助；傅崐萁怒嗆，胡說八道，不要在這裡裝瞎。

劉世芳強調，水災部分是由經濟部，依據「災害防救法」第10條，鄉鎮市、山地原住民區公所、山地原住民區災害防救會報核定；經濟部水利署副署長黃宏莆也重申，疏散及撤離作業，都是依照「災害防救法」由縣市政府跟鄉鎮公所來主導。

傅崐萁又開嗆：「妳不要一直扯縣市政府！妳連白紙黑字都不會讀嗎？哪個政府單位負責撤離作業，妳是瞎了嗎？把全文讀一次給本席聽，你們今天全都在這裝瞎，這個不會讀是嗎？要不要到國小重新讀一次書？讀一次！」

黃宏莆重申，直轄市及縣市政府應督導鄉鎮市區公所辦理撤離作業整備，並落實疏散避難計畫，鄉鎮市公所應整備事項五項如下。

傅崐萁則回嗆，講得很清楚了，不要再影射攻擊。每個縣市政府都做過颱風撤離，所有撤離工作由鄉鎮市區各公所負責，再把資料彙整到縣市政府，縣市政府是報到中央災害應變中心，所有縣市政府的能量全部下放到鄉鎮公所應變中心。

傅崐萁稱：「叫你們唸，國字都不敢唸，天天栽贓花蓮縣政府，撤離單位就是鄉鎮市公所，是白紙黑字的法令規定」。

劉世芳強調疏散及撤離作業，都是依照「災害防救法」由縣市政府跟鄉鎮公所來主導。（記者田裕華攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法