黃健豪表態黨主席支持傾向引關注 澄清非盧秀燕代言人

黃健豪今跟立法院交通委員會考察台中重大交通建設。（黃健豪提供）

國民黨主席選舉18日舉行，台中市長盧秀燕迄今未表態支持對象，她的子弟兵國民黨台中市立委黃健豪今表態挺若要世代交替投羅智強，若要安心可靠重要的人投郝龍斌，他另質疑鄭麗文經歷，被視為是「盧意表態」；黃健豪強調，純是個人觀察及意見，盧市長沒有交代他任何事。

黃健豪接棒盧秀燕起家的北北屯區立委，長期以來被視為盧秀燕第一子弟兵，黃健豪表態文被視為有一定程度的「盧意表態」、「盧秀燕代言人」。

請繼續往下閱讀...

黃健豪今與立法院交通委員會到台中市考察重大交通建設，他對自己的表態引關注強調，完全無涉盧秀燕的個人意見，盧也未交代他任何意見，一切是純是他個人觀察及觀點。

他指出，這次的黨主席選舉至關重要，因國民黨已輸掉3次大選，黨主席負責2028年總統大選及立委選戰提名重責大任，黨主席人選要有跟各方合作經驗，要知道如何選舉，更要能「服眾」。

黃健豪說，之前盧秀燕確定不選黨主席後，他曾表明希望黨主席須是要有「整合能力」的人，鄭麗文是好戰將沒有問題，這一陣子以來也有很多黨員來跟他拉票，原因就是鄭麗文是戰將，但國民黨內戰將很多，謝龍介、柯志恩及徐巧芯、羅智強等均是戰將，黨主席是否要當第一線戰將還可以討論。

他說，近來確實有鄭麗文當選機率很高的呼聲，他個人覺得不妥，這次黨主席要選戰將還是穩定的人，尤其根據去年經驗，鄭麗文沒有大型打仗經驗，若直接接黨主席風險很高，他只是把看到的問題說出來，不願視而不見，對於選舉結果就接受。

黃健豪今在臉書發文表態這次黨主席選舉，可以簡化成兩個價值之爭，「世代交替」還是「安心可靠」，覺得世代交替重要的人，他會建議投給羅智強，覺得安心可靠重要的人，建議投給 郝龍斌；他另評論鄭麗文認同她很有戰力，但經驗及經歷有限，沒有為國民黨贏過選舉，要接手國民黨這個複雜的龐大組織，「這個履歷真的略顯蒼白無力」，尤其黨公職募款責任額的問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法