新版財劃法出包345億無法發 經民連主張應用於全民社福

藍白立委主導修正新版「財政收支劃分法」出包，導致今年度中央普通統籌分配稅款約345億元未能分配。對此，經濟民主連合今舉行記者會，主張應用於全民社福。（圖由經濟民主連合提供）

藍白立委主導修正新版「財政收支劃分法」出包，導致今年度中央普通統籌分配稅款約345億元未能分配。對於國民黨立委陳雪生提案修法，經濟民主連合今舉行記者會，批評陳雪生的提案將造成各地方政府必須撤回總預算案重編的作業混亂與審查延宕，並主張因公式出包未能分配的345億餘元應用於全民社福。

經民連新聞部主任林芯羽表示，目前各地方政府多已陸續依財政部國庫署8月底通知的普通統籌分配稅款分配數，編列今年度總預算案。如依陳雪生提案，明年度中央普通統籌分配稅款再予變動，各地方政府必須撤回總預算案重編地方政府各項日常政事預算案，將造成作業混亂及各地方議會預算審查時程延宕。

請繼續往下閱讀...

林芯羽說，因此，經民連主張，因公式出包未能分配的345億餘元應用於全民社福，並在作業上與總預算分離，以追加預算處理。其中48億元，由中央依最近年度各直轄市及縣市轄區內請領就業保險育嬰留職停薪津貼的人數比例統籌分配予各直轄市及縣市，專款用於試辦以「日」為單位的勞工育嬰留職停薪津貼。

林芯羽指出，其餘297億餘元，由中央依各直轄市及縣市轄區內最近年度請領「國民年金法」國民老人年金、老年基本保證年金，以及原住民給付的人數比例統籌分配予各直轄市及縣市，專款用於試辦救助型基礎年金，以提升各直轄市及縣市居民的社會福利。

經民連智庫研究員涂景亮表示，行政院「育嬰留停照顧彈性化」應搭配經民連所提財劃法「試辦無論有無加入就業保險均得申請育嬰留職停薪津貼，每一子女以30日為上限」倡議方案，方能對育兒勞工，提供完整覆蓋的社會支持。

經民連智庫召集人賴中強強調，經民連堅決主張，立法院與各級政府應積極推動救助型基礎年金的試辦，以及將來尋得穩定財源後正式上路，先達到「全國老人有8千」的最低標；在此之前，不應推動公教年改的再修正。

賴中強說，經民連今天提出的財劃法修法草案，只處理公式出錯的345億餘元，至於後續應如何分配，呼籲總統召開財政國是會議，廣邀中央、縣市、鄉鎮三級政府的首長、財政主計官員與民意代表，各政黨代表，學者、專家與公民團體代表，青年與學生代表，以全國各界會商形成多數意見，審慎研擬財劃法新版本，並一併討論中央與地方經費分攤、稅制改革等健全國家財政方案。

