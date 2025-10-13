為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    謝國樑澄清休假、公文延宕爭議 鄭文婷：問題都是自己掀起

    2025/10/13 13:06 記者賴筱桐／新北報導
    針對基隆市長謝國樑在臉書發布4項澄清，民進黨議員鄭文婷反擊，問題都是謝國樑自己掀起的。（圖擷取自鄭文婷臉書）

    針對基隆市長謝國樑昨晚（12日）在臉書發文，聲稱「拒絕基隆成為政黨選戰沙場」，並針對財劃法、休假、公文延宕及新市政大樓案提出「4項澄清」，基隆市議員鄭文婷今（13）日反擊表示，謝國樑的發文根本不是澄清，而是「又在自我介紹」，把所有爭議都歸咎他人，卻忘了問題都是自己掀起的。

    鄭文婷指出，財劃法議題是誰先開戰場哭窮？答案就是謝國樑。新版《財政收支劃分法》上路後，謝國樑第一時間喊窮，指控中央讓基隆「少了20幾億元」，卻避談市府自身執行率低、核銷不力的事實。她直言：「若市府執行得好，中央補助自然不會縮水，喊窮只是為了替施政無能找藉口。」謝國樑應該澄清的是為何主計單位要求各單位打7折，事後卻要求各單位照編預算？

    對於休假與出國爭議，鄭文婷強調，先發聲明稿的人是謝國樑，「我依法向市府索取市長請假紀錄，但至今尚未收到正式回文，何來混淆視聽？」她質疑，謝國樑若不是急著在市府回文前「先聲奪人」，又怎會引爆更多後續輿論？

    鄭文婷說：「謝國樑不用睜眼說瞎話，議員只是基於保護市府同仁的立場，所以不便讓他們的身分顯露，我就問謝國樑，別人代決的事情，你事後一次都沒有否決過嗎？」藉此證明市府在謝國樑請假、出國期間，確實沒有人敢代批公文，因此造成專案會議延宕。

