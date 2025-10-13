昔稱「別怪中國」今喊「中國勿介選」 吳崢：趙少康終於懂了

民進黨政策會執行長吳思瑤（右）、發言人吳崢（左）13日主持「國民黨終於懂了？中國介選罄竹難書，國安修法刻不容誤」記者會。（記者羅沛德攝）

民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢今天召開「國民黨終於懂了？中國介選罄竹難書 國安修法刻不容緩」記者會。吳崢指出，就連去年說「不要什麼事都推中國」的趙少康，今年都站出來警告中國不要介選，代表國民黨終於認清威脅，台灣已連續11年被評選為全球遭受假訊息最嚴重國家，呼籲在野黨不要再擋國安修法。

吳崢指出，連最常幫中國共產黨擦脂抹粉的中國國民黨，也終於發現中共對台灣民主的滲透有多嚴重，民進黨長期示警中國滲透威脅，國民黨總是否認事實、說青鳥造謠，當民進黨立委要推國安修法，也總被國民黨擋下。

吳崢指出，回顧去年1月7日總統大選投票前，出現假影片、假消息時，趙少康還說「不要什麼事都推給中國」、「被害妄想」，近期卻開記者會「正告大陸當局不要介入國民黨主席選舉」，「同一個趙少康，口徑大不相同」，代表國民黨終於認清威脅，應與民進黨合作強化國安法制，亡羊補牢猶未晚矣。

不過，吳崢也強調，中國介選不是現在才開始，法院判決顯示，上次總統大選中國透過操控假民調、假媒體介入總統大選，遙控學者林献元、蘇雲華案操控假民調，只是當時「侯趙配」被拉高聲勢、「賴蕭配」被「拉黑」，難道國民黨是等中國堂而皇之將手伸向國民黨選舉，才終於知道痛、感受到危機嗎？

吳崢進一步指出，中國認知作戰高度系統化，先是透過官媒、境外假帳號釋出AI 偽造影音假訊息，再由台灣在地協力媒體、名嘴、政客、匿名粉專等協力放大，目的就是破壞民主，從假民調、旅遊團招待、買票行賄等手法，都有司法判決認證。

吳崢提到，瑞典哥德堡大學「多元民主中心」研究指出，台灣已連續 11 年被評選為全球遭假訊息攻擊最嚴重的國家；國安局報告也顯示，近二年來網路錯假訊息的比例節節上升，從2023年第一季的29萬1600則，到去年2024第四季的59萬5856，顯示我們的民主時刻暴露在中國風險之下，呼籲在野黨不要再擋國安修法。

