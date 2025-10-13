南投縣明年度總預算編列351.78億元 今議會一讀通過

南投縣明年度總預算編列351.78億元，13日在議會一讀通過。（記者張協昇攝）

南投縣明年度總預算出爐，歲出、歲入均編列351.78億餘元，今（13日）在議會一讀通過，縣長許淑華指出，南投縣在今年10月底前將還清17.5億餘元債務，達成零負債里程碑。

南投縣議會今天召開定期會，由縣長許淑華進行施政總報告，並由縣府主計處長陳美秀報告明年總預算編列情形。陳美秀表示，南投縣明年度總預算歲出、歲入均編列351.78億餘元，達到收支平衡，其中歲入預算數較今年預算數增加6.7億元，增幅1.76%，主要係中央普通統籌分配稅款增加；歲出預算數則增加18.9億餘元，增幅5.68%，主要係編列交通轉運站用地取得費用、全縣垃圾處理計畫、長照10年計畫、原住民保留地禁伐補償計畫及外轆排水治理工程用地費等經費。

陳美秀指出，明年度總預算因財政收支劃分法修正，中央統籌分配稅增加，使得縣府自有財源較往年大幅提升，惟該法第3項規定，中央政府給予地方政府的一般性補助款項金額得少於修正施行前一年度預算編列數，致使中央將大部分原屬計畫型補助款轉列為一般性補助款，並降低補助比例，導致縣府須負擔更多配合款，以確保各項經常性及延續性計畫得以持續推動，財政負擔並未因此減輕。

陳美秀強調，因此縣府將秉持「量入為出」原則，透過源頭控管及落實零基預算精神，並依年度施政重點，通盤檢視重大計畫及現有施政計畫優先順序，以確保財政資源配置合理妥適，發揮最大效益。

