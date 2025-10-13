批藍白聯手擋632次國安法案 綠籲共同提案支持修法

立法院民進黨團批藍白聯手擋632次國安法案，呼籲共同提出草案支持修法。（記者田裕華攝攝）

國民黨主席選舉將於18日投開票，候選人郝龍斌質疑選舉遭境外網軍攻擊，卻不支持國安修法，批評民進黨修法都是用來打擊迫害在野黨。對此，立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，民進黨立委所提國安修法，在程序委員會被藍白聯手擋了632次，如果他們也認知到境外勢力介選，請一起支持國安修法及相關提案。

民進黨團今舉行記者會，針對郝龍斌提及境外勢力介選卻不挺國安修法，民進黨團幹事長鍾佳濱強調，中共介選不是只有針對民進黨而已，「而是在台灣的民主政黨，只要你沒有被收買的，都有可能遭到中共介選。」因此在面對中共介選，現在國民黨主席的候選人終於講出了真實的感受。

鍾佳濱指出，郝龍斌一方面擔心在中共介選下，成為黨內民主的犧牲者，又擔心這樣的揭露，造成國民黨內原定支持者可能對他的反彈，因此，看到郝的前後態度有所猶疑，完全可以體會；但他還是要鄭重呼籲國民黨主席朱立倫，中共對於台灣所有民主政黨的介選，是集體威脅，朝野應不分黨派共同因應。

陳培瑜表示，過去在程序委員會，除了民進黨立委沈伯洋之外，黨團多名委員也都有提出相關國安法案，包含兩岸人民關係條例、國家安全法及反滲透法，尤其是針對境外勢力在網路社群造謠，不管是影片、文字，甚至是對於特定候選人，不管在什麼樣選舉層級當中的造謠行為，都必須予以制止，且有相關法規範。

陳培瑜說，但非常可惜的是，從這一屆第一個會期開始，民進黨立委所有的國安提案都被藍白聯手表決反對，而且是每一個週二的程序委員會一再反對，到目前為止，所有民進黨團提出來的國安法案，至今已被擋了632次。

陳培瑜指出，這週所有國民黨主席候選人及其支持者，可能突然才發現，「原來網路造謠這件事是真的、原來境外勢力介入台灣選舉是真的。」如果他們也認知到這樣的行為對台灣民主自由造成多麼大的傷害，那就請他們一起支持國安修法提案，更歡迎藍白立委把自己所遇到的困境，透過立法程序，大家一起努力。

陳培瑜也再次呼籲，明天的程序委員會，希望藍白不要再擋案，甚至民進黨團也希望，在今天中午以前，藍白可以送出其修法版本，大家一起支持國安法案。

