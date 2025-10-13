為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盤點「5大惡法」助中國介選 吳思瑤喊話藍白勿淪幫凶

    2025/10/13 12:11 記者陳昀／台北報導
    民進黨政策會執行長吳思瑤（右）、發言人吳崢（左）13日召開「國民黨終於懂了？中國介選罄竹難書，國安修法刻不容誤」記者會。（記者羅沛德攝）

    民進黨政策會執行長吳思瑤（右）、發言人吳崢（左）13日召開「國民黨終於懂了？中國介選罄竹難書，國安修法刻不容誤」記者會。（記者羅沛德攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌痛訴遭境外網軍攻擊，前中廣董事長趙少康也挑明要中國勿介入國民黨主席選舉。民進黨政策會執行長吳思瑤今天盤點藍白聯手提出多項惡法助長中國介選，喊話在野黨撤回、停止推動，切莫淪為幫凶、共犯。

    吳思瑤盤點指出，藍白聯手提出多項惡法、惡修助長中國介選，首先是傷害選舉公正性的「不在籍投票法草案」、「公民投票不在籍投票法草案」等；二、中配身分證6改4的入籍年限，加速洗人口、替中國介入台灣選舉立偏門的「兩岸人民關係條例第17條修正草案」。

    三、「中天萬年條款」、讓紅媒不受審查的「衛星廣播電視法部分條文修正草案」，將透過認知作戰操弄台灣民主選舉；四、增加選務混亂的「公民投票法第23條修正草案」；五、國民黨立委翁曉玲提出的「選罷法第53條修正案」，將選前公布民調的民調冷靜期從10天改為3天，更方便中國透過假民調影響台灣選舉結果。

    吳思瑤喊話在野黨，不能成為國安防火牆，也切莫淪為幫凶共犯，這些法案都應該撤回、停止推動。她最後提及，前總統馬英九2024年訪中後，回國即倡議刪除「國安五法」與「反滲透法」等規範，為什麼去趟中國就要為國安法制挖牆腳，如果這成為國民黨主流，那麼所有中國介選行為將除罪化。

    吳思瑤指出，中國介選劣跡斑斑。（圖由吳思瑤提供）

    吳思瑤指出，中國介選劣跡斑斑。（圖由吳思瑤提供）

    吳思瑤盤點藍白5大惡法助長中國介選，呼籲在野黨撤回。（圖由吳思瑤提供）

    吳思瑤盤點藍白5大惡法助長中國介選，呼籲在野黨撤回。（圖由吳思瑤提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播