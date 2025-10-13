派狗仔跟監打擊賴清德選情？黃國昌嘆：我覺得「很疲憊」

民眾黨主席黃國昌。（記者田裕華攝）

民眾黨主席黃國昌捲入「圈養狗仔集團」醜聞，今（13）日又被媒體踢爆該「狗仔團」2023年曾長期跟監現任總統府秘書長潘孟安逾半年，是為搜集對當時身為總統候選人賴清德選情不利的資料，最常跟監的地點還是民進黨中央黨部。對此，黃國昌今受訪時依舊反批媒體亂七八糟寫一堆，並抱怨自己對媒體很友善，卻要被寫神隱好幾天，或說他拒絕受訪。

黃國昌批評，《鏡報》寫故事連載幾個禮拜，沒有事實證據基礎，愛怎麼寫就怎麼寫，自己該怎麼辦？反正媒體也不會自己監督自己，愛怎麼寫就怎麼寫，在沒任何事實證據情況下，在那邊編故事腦補，亂七八糟寫一堆，「我必須要被迫每一次都要回答這種毫無事實根據的問題，我覺得很疲憊」。

黃國昌反批，真正有事實基礎是，當初在做政治偵防的是，賴清德在跟前總統蔡英文進行總統初選時，賴跑去台南立委台北辦公室就是《鏡週刊》去拍的，還潛入住宅裡面的樓梯去拍，那個才是在政治偵防。

「我在進行案件調查時，我對的是事情而不是人！」黃國昌強調，針對潘孟安的部分，他已經公開講過了不論是聯合再生或是屏東光電弊案，他只針對違法濫權的弊案有興趣，對其他風花雪月的事情通通沒興趣，結果把這些風花雪月的事情全部往他頭上倒，莫名其妙，現在媒體是愛怎麼寫故事就怎麼寫故事嗎。

緊接著，黃國昌也抱怨地說道，各位媒體好朋友要問他問題，只要他有時間都會讓媒體問，上次中央黨部也是一樣，但他的一片善意常常換來的是，要不寫他神隱好幾天，或說他拒絕受訪。他舉例，前天中央黨部發公開行程已說不受訪，他在要過馬路時，大隊人馬堵他，都是攝影機與記者，連要走到活動會場都有困難。

黃國昌強調，他昨天要離開時善意跟媒體說，自己尊重主辦單位，有答應人家，新聞輿情部同仁說，基於跟主辦方協議尊重，不適合受訪。結果昨天又做新聞說「我答應要受訪又拒訪」，他也知道攝影很辛苦，但就是會撞到來參與活動的人，對民眾造成不舒服干擾。

