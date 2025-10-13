為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    基隆新市政大樓開發恐淪京華城案翻版 鄭文婷：越挖越露出破綻

    2025/10/13 12:50 記者賴筱桐／新北報導
    基隆市議員鄭文婷質疑，新市政大樓開發案涉嫌圖利建商，恐淪為京華城案翻版。（圖擷取自鄭文婷臉書）

    前基隆市長林右昌任內規劃自建新市政大樓，現任市長謝國樑2023年宣布採都更合建，由市府提供土地，建商負擔興建費，但建商卻拿走1萬1000坪、高達3分之2的樓地板面積，遭質疑恐淪為「京華城翻版」；民進黨基隆市議員鄭文婷今天說，她早在去年市政總質詢就講過，謝國樑當時是睡著了嗎？還是被議員越挖越露出破綻？

    林右昌任內規劃在中正路上的基隆市公車處修車廠自建新市政大樓，基地面積約1327坪，容積率560％，預計興建2棟大樓；但謝國樑上任後政策轉彎，改為與民間合作開發，以減輕財政負擔，外界質疑，2棟大樓樓地板面積共1萬6900坪，市府僅能分回5900坪，剩下的全由建商拿走，有圖利之嫌。

    針對新市政大樓公辦都更案，鄭文婷表示，新市政大樓將成為「基隆版的京華城案」，這早在去年底市政總質詢時她就講過，她反問：「謝國樑當時是睡著了嗎？還是被議員越挖越露出破綻，才要在近1年後的現在突然回擊？」

    謝國樑昨晚在臉書澄清，基隆市新市政大樓比照台北雙子星大樓，計畫成立廉政平台，並邀集基隆檢廉調等單位共同參與，該平台機制的公平、公正、公開，一定會為市府、市民嚴格把關都更案。

