郝龍斌遭網攻還反修法 民進黨：國安法是對抗共產黨、非打擊在野黨

國民黨主席候選人郝龍斌痛訴遭境外網軍攻擊，卻不支持國安修法，批評民進黨修法都是用來打擊迫害在野黨。民進黨政策會執行長吳思瑤今強調，推動國安法案不是為了打擊在野黨，是為了對抗共產黨，國安十法中光是強化管轄密度的兩岸人民關係條例就被擋了632次、反滲透法更被藍白冷凍無法排審，如果不全方位防堵中國介選，台灣的民主就完了。

不全方位防堵中國介選 台灣民主就完了

郝龍斌日前痛訴遭境外網軍攻擊，3個禮拜內成立4個假頻道、製作80則短影音，完全針對他而來，支持郝龍斌的「戰鬥藍」召集人趙少康也挑明要中國勿介入國民黨主席選舉，今更開記者會公布境外網攻數據，要求國安單位調查。

吳思瑤今天在民進黨「國民黨終於懂了？中國介選罄竹難書 國安修法刻不容誤 」記者會上指出，中國介選不是新鮮事，國民黨不是不知不覺、也不是後知後覺，根本是選擇性反應，國民黨是中國長期操作認知作戰、各類介選的最大獲利者，甚至是在地協力者。

吳思瑤表示，民進黨是最大受害者，如果不是趙少康、郝龍斌踢爆，民進黨也是唯一受害者，當國民黨自己也深受其害時，就應當把國家利益放在政黨利益之上，嚴正面對各項防堵，否則不是雙標嗎？中國介入民主國家選舉斧鑿斑斑，韓國、加拿大、澳洲、美國、印度等多國受害，也相繼因應，我國也需要國安法案的防火牆。

針對趙少康日前稱「如果國民黨主席選舉被中國影響，國民黨就完了，台灣與中華民國也就跟著完了」，吳思瑤呼籲，趙少康眼中不要只有國民黨，如果不防堵中國全方位介選，台灣的民主都完了，民進黨提出國安十法防堵，自認受害者的郝龍斌不應出言反對，這些國安法案不是為了打擊在野黨，是為了對抗共產黨，請藍白不要再擋了，強化管轄密度的兩岸人民關係條例被擋了632次，民進黨團提出的反滲透法被藍白冷凍，連排審都沒辦法。

