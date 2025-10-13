中國介入國民黨主席選舉 官員：郝龍斌成中共現階段敵人

國民黨主席候選人郝龍斌近日指出，有「境外網軍」在短短3週內做了80則短影音，完全針對他而來，全部都是假訊息在攻擊他。（資料照）

國民黨主席選舉18日投開票，候選人郝龍斌指控遭到境外網軍攻擊，超過民進黨「1450」的戰力。戰鬥藍發起人趙少康更說，這是中國介選，國安單位應調查。熟稔中共統戰的官員今日受訪表示，最容易控制、有利統一大業的，中共會扶持助其當選。郝是最不容易被影響的，就成了中共現階段的敵人。

官員指出，中共統戰會去設定，誰是真正現階段的朋友，誰是可能的敵人，也會針對國民黨哪一個人當選黨主席，對中國的統一大業、反獨促統最有幫助。

請繼續往下閱讀...

官員談及，6個候選人裡面，最容易控制、最好影響的，中共就會去扶植。郝龍斌是最不容易被影響的，因為原則性可能跟父親郝柏村一樣，都是堅持中華民國，這在中共懲獨22條裡，中華民國也是某種形式的台獨。

官員進一步說，堅持中華民國的人當選國民黨主席，對中共而言，國民黨還會維持某種程度的自主性，當你有不妥協的精神，就無法加速完成統一。至於其他幾個人，對中共而言，是很容易配合反獨、促統、促融，容易被影響及主導，中共當然比較喜歡。

官員分析，國民黨主席候選人的兩岸政策方向，全部都是支持九二共識，希望與中國走近一點，只不過這6個人當中，中共還是會找出每個人的不同，然後區別他們、分化他們，這是中共慣用的伎倆。中共希望國民黨主席是能走他們路線的人，也會扶持他們喜歡的人，這個不會改變。

據舉例，國民黨主席朱立倫比較有親美色彩，或是本土派、民主派的，這些都不是中共特別喜歡的，以前吳敦義當黨主席時，中共也不喜歡吳，中共最喜歡的是像洪秀柱那種，跟他們唱和在一起的。

「中共介入國民黨主席選舉，我們真的不感到意外！」官員說，中共介選是連郝龍斌和趙少康都這樣認為的，面對中共網路部隊都支援某特定人選，台灣一定要特別小心，中共會透過各種假訊息，在網路迅速擴散宣傳，影響台灣民眾的認知。

官員提及，政府若要幫忙防範大量的中國水軍，還是需要法律工具，將來如果能制定法律，就能對境外錯假帳號，例如AI或機器人帳號進行清除，我們希望國民黨能支持制定相關法律，防範中國對台灣內部造成的衝突矛盾。

他強調，中共是「以黨領政」思維，會認為掌握國民黨，就能掌握台灣的政治脈動。台灣應立法讓政府有工具來遮蔽、清除有問題的境外錯假資訊，深受其害的國民黨也應支持，這不僅是保護中華民國的民主選舉，也可保護國民黨各種初選及黨主席選舉，不被中共所控制。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法