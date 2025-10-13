郝龍斌明拋兩岸政策 趙少康預告：其他人從未講過、也不敢講

前中廣董事長趙少康今召開記者會，說明國民黨主席選舉事宜。（記者林正堃攝）

國民黨主席選舉將於18日投開票，前中廣董事長趙少康今日預告，黨主席候選人郝龍斌明（14日）上午要召開兩岸大陸政策的政見會，據他了解，郝龍斌有很多其他人從未講過、也不敢講的前瞻性兩岸政策。

國民黨主席候選人張亞中日前指出，郝龍斌已經答應與他一對一的辯論，媒體今日詢問趙少康，目前還沒看到進一步消息，是不是已經破局？對此，趙少康認為，郝龍斌應該是要與候選人鄭麗文辯論，「當然是第一、第二名辯論，張亞中咬得很緊，不知道怎麼解決。」他認為待郝龍斌政見會開完、講清楚以後，屆時張亞中有意見，再來討論。

對於選戰最後衝刺策略，趙少康表示，主要分成四個部分，包括地方首長、黃復興、自主黨員、海外黨員，每一張選票都不能輕忽，其中，地方首長的票郝龍斌比較有優勢，因為郝做過台北市長，與各縣市首長都有聯繫合作，地方首長知道他有統合的能力。

趙少康說，黃復興部分，大家會認為以郝龍斌的背景，黃復興的票應該不少，這次令他不滿的是說，有對手把郝龍斌打成與黨主席朱立倫私相授受，但沒有朱立倫要郝龍斌出來參選這件事，朱立倫裁撤黃復興，季麟連等人對朱不滿，加上候選人巧妙的將朱郝打成一個集團，把對朱的氣出在郝身上，所以現在很難講，因為有這種氣氛。

黨主席選情 趙：看起來有點勢均力敵

趙少康說明，郝龍斌從來沒有支持、也反對裁撤黃復興，但這筆帳現在算在郝身上。自主黨員就各擇所愛，看起來有點勢均力敵，不敢講誰一定贏或輸，現在就來比拚政策，誰最適任黨主席，能帶領國民黨打贏2026、2028，誰在兩岸政策有前瞻性，誰對北京能不卑不亢，維持正確的交往，希望是公平的競爭，以前的黨主席選舉沒有那麼多網軍，看了很令人擔心，怎麼會搞成這樣子。

媒體詢問，鄭麗文談2026布局時，稱新北市長必定是國民黨，是否影響藍白合？對此，趙少康說，到時候一定會有機制，民眾黨主席黃國昌有意願、台北市副市長李四川也說需要他可以選，新北市副市長劉和然、國民黨立委洪孟楷都很優秀，到時候一定會有機制出來，看誰最適合，相信黃國昌也有這樣的智慧，到時候一定會想出合適的方法來解決。

