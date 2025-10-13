為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    我不會是坐台北冷氣房的黨主席！鄭麗文：國民黨主席讓「女生」來當

    2025/10/13 12:01 記者李惠洲、王榮祥／高雄報導
    鄭麗文強調自己不會是坐在台北冷氣房的黨主席，喊話國民黨主席讓女生來當。（記者李惠洲攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文今指出，如果當選黨主席，她不會是坐在台北冷氣房的黨主席，她並列舉南投、彰化等女性縣市長執政佳績，喊話國民黨主席讓「女生」來當 。

    鄭麗文在黨主席政見發表會高雄場表示，她不會是坐在台北冷氣房的黨主席，會是行動黨主席，接地氣、進駐南台灣、帶領地面部隊成為驍勇善戰的團隊。

    她提到南台灣被民進黨執政太久，高雄有國際港口、機場、農漁工業跟服務業，但現在被記住的卻是美濃大峽谷，國民黨努力打造護國神山，民進黨卻拼命挖山，把台灣掏空、出賣，讓大家忍無可忍。

    鄭麗文痛批綠營長期執政已腐敗傲慢、不尊重民意，希望高雄的未來能從柯志恩當選高雄市長開始；他並舉南投、彰化、嘉義、雲林等國民黨籍女性縣市長執政為例，喊話國民黨主席也讓女生來當。

    她說，這次參選黨主席一開始不被看好，但來自所有「自主黨員、基層黨員」的熱情，相信大家都看到了，她也感受到，且有越來越多資深前輩、大老、國民黨過去重要支柱開始支持她，現在全台灣、全世界都在看，因為國民黨已經不一樣。

