南市議員稱助理赴安平區公所洽公遭趕出 怒轟「瞧不起議員」？

南市議員施余興望的助理陪同族人赴區公所洽公，卻被承辦人員趕出門，民政局長姜淋煌致歉，並強調該案調查後會懲處。（擷取自南市議會網站）

台南市原住民市議員施余興望的族人因車禍生活陷入困境，日前由其助理陪同前往安平區公所申請急難救助，但因車禍事故三聯單正本已交給法院，僅能以影本代替。施余興望表示，承辦人不僅拒絕接案，還將其族人及陪同的助理趕出區公所，怒轟是「瞧不起議員」？

施余興望今天質詢，質疑基層公務人員連議員助理都敢趕出去，那一般老百姓怎麼辦呢？民政局長姜淋煌除了致歉外，強調該案調查後會懲處。

施余興望表示，他的族人因車禍受傷休養3個月無法工作，也因沒收入導致生活陷入困境，日前特由其助理陪同，前往安平區公所申請急難救助，雖然申請文件皆齊備，卻因車禍三聯單的正本已提交給法院，後續會訴訟求償，僅能以影本代替，但承辦人員不接受影本，要他們去把正本要回來才接案。

他說，他的族人一再解釋他無法跟法院要回正本的困境，希望承辦人通融在影本上蓋「與正本相符」，但遭承辦人拒絕，雙方溝通不成，承辦人竟把他的助理跟族人趕出區公所。

施余強調，他的助理身上有穿「施余興望議員助理」背心，竟都還遭安平區公所承辦人員趕出去，是瞧不起議員嗎？他不敢想像基層公務人員連議員助理都敢驅逐出門，一般洽公的老百姓怎麼辦呢？還好他的助理打電話給安平區長求助，區長親自辦理接案，才解決他的族人困境。

