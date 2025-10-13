公布國民黨「被介選」數據 趙少康再喊話：中方不制止也是縱容

戰鬥藍發起人趙少康公佈大陸及境外網攻具體數字，強調選情已經被「影響很大」，喊話國安單位認真追查，「不查就是縱容」，他更要求大陸當局制止，「大陸不制止也是縱容」。（記者林正堃攝）

國民黨主席選戰白熱化，戰鬥藍發起人趙少康力挺候選人郝龍斌，連日來直指中國介入黨內選舉，繼昨（12）日向警方報案稱郝龍斌與台北市議員柳采葳被偽造AI深偽擁吻影片，今天再公佈中國大陸及境外網攻具體數字，強調選情已經被「影響很大」，喊話國安單位認真追查，「不查就是縱容」，他更要求「大陸當局」制止，「大陸不制止也是縱容」。

趙少康指出，最近一個月，TikTok上與國民黨主席選舉相關短影音共1790部，其中，與候選人鄭麗文有關的多達900部，平均每天30部；與他有關的有400部、每日平均13部；與郝龍斌有關的250部、每日平均8部；Youtube最近一個月與國民黨主席選舉相關共600部，其中，主要的「境外網軍」介入攻擊有8個頻道、151部影片，共182萬瀏覽次數。

趙少康說，這些數字很具體，不是無的放矢，國安單位不能等閒視之，要認真追查，就算IP在境外也能追查得到，不查就是縱容；他也相信「大陸當局有能力去制止」，一天幾十部的影片，要很大的功夫、資本及技術，「大陸不制止也是縱容」；趙少康也呼籲其他5位黨主席候選人，都要出來喊話制止這件事。

對於前立委邱毅質疑，講中國介選反而讓總統賴清德、民進黨受惠，有藉口再去修國安法、數位中介法；趙少康表示，有沒有介選這件事比較重要，怎麼會是給民進黨藉口，這是原則問題，要去追究有沒有，而不是說這樣會影響團結、黨內互打，這都是次要的，誰是始作俑者，有沒有這件事重要，他提出很多具體數字，不是亂講，不對這個辯駁亂扯一通，是轉移焦點。

趙少康說，他一向反對境外勢力的干預，台灣人有台灣人的智慧選擇自己理想的候選人，不管是美國、歐洲、中國、澳洲等，都不應該干涉台灣的選舉，不管哪一個政黨都要掌握這個原則。

對於民進黨稱，國民黨終於知道中國介選傷害台灣民主，不要再擋國安修法，趙少康表示，基本上國安問題大家都很重視，但不能假國安之名搞政治鬥爭。也沒有人去阻擋國安修法，該立的法就要立，民進黨口口聲聲說國安重要，就把這個案子辦好，「讓我們看看你的能力，光修法沒有執行能力有什麼用，我已經提供這麼多資料了，請國安單位去追查背後是誰、資金哪來的」。

針對國民黨主席選舉爭議，中廣前董事長趙少康公佈中國及境外網攻統計數字，懷疑是境外網軍所為，呼籲國安單位介入調查。（記者林正堃攝）

