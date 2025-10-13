黃國昌狗仔集團資金來源成謎 民進黨團促監院調查釐清

立法院民進黨團今（13日）召開「狗仔資金誰買單？監察院應查黃國昌狗仔金流與政治獻金關聯」記者會。（記者田裕華攝）

民眾黨主席黃國昌被週刊踢爆指揮狗仔集團跟拍政敵多年，其資金來源成謎。立法院民進黨團今舉行記者會，強調黃是二度擔任立委的公職人員，必須依「政治獻金法」向監察院申報，但黃僅強調自己沒有掏出半毛錢，對相關金流卻始終避而不談，民進黨團將請監察院調查，以釐清是否有違反政治獻金法等事實。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，針對黃國昌狗仔集團跟拍的資金，有媒體人士指出是由黃的金主贊助，黃也強調自己沒有掏出半毛錢，意即這些酬勞不是由他來支付，那到底是由誰來支付？此人是否和黃有收受政治獻金上的關聯。整個狗仔偷拍事件，黃和狗仔集團之間的金流不明、資金來源不明，用途涉嫌違法。

他強調，當然政治獻金用於狗仔偷拍絕對是違法的，但其支用方式為何，民進黨團將請政治獻金法執行機關監察院調查釐清。

鍾佳濱也提及，民眾黨前主席柯文哲過去在選舉期間，以及後來民眾黨收受的政治獻金，也都在監察院查核下，成為柯涉及不法，被檢調偵辦的事由之一。而黃國昌多次針對性的對監察院預算濫行報復，其行為是替柯圍事，抑或是自己心虛，對其所涉及指使狗仔偷拍及相關金流支用情況的一種防禦措施。

他說，民進黨團將會請監察院就狗仔偷拍事件與黃國昌之間的金流關係，儘速加以釐清，是否有違反政治獻金法及相關法令的事實。

民進黨團書記長陳培瑜表示，對於媒體的指控，黃國昌必須出來說明，確實回應，若此事屬實，「我就問，當時的總統候選人柯文哲是否知情？若知情，柯、黃就是一組的，正在做意圖使人不當選的事。她也認為，黃長期以揭密之名行政治鬥爭之實，相關報導應該是再次落實了這個指控，盼黃、柯出面說清楚。

立法院民進黨團今舉行記者會，指控民眾黨主席黃國昌與其狗仔集團之間的金流不明，請監察院調查釐清。（記者謝君臨攝）

