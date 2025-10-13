為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    王鴻薇宣布張凱維停職接受調查 李正皓諷：沒有錯幹嘛停職？

    2025/10/13 11:59 即時新聞／綜合報導
    針對張凱維被指控藉勢藉端索賄企業，王鴻薇表示子虛烏有，為釐清事實，張凱維即刻起停職並接受調查。媒體人李正皓則在臉書諷刺發文：「沒有錯幹嘛停職？」（資料照）

    青年監督聯盟發起人陳又新、青年監督聯盟執行長許譽騰、媒體人馬郁雯等人今日舉行記者會，質疑國民黨立委王鴻薇國會助理張凱維，藉勢藉端索賄企業。王鴻薇對此表示指控子虛烏有，為釐清事實，張凱維即刻起停職並接受調查。媒體人李正皓在臉書諷刺發文：「沒有錯幹嘛停職？」

    針對張凱維被指控，王鴻薇表示，她的辦公室絕不容許自己或助理同仁做出索賄的違法行為，為釐清相關資訊，張凱維即刻起先行停職並接受行政調查。李正皓則認為，王鴻薇此舉如同切割張凱維，並諷刺地說：「笑死人，沒有錯幹嘛停職？」

    許多網友也在李正皓的貼文底下留言：「那就是中了！」、「連律師費都不付的人，突然這麼正氣凜然好奇怪喔～」、「等待助理出來咬她～」、「期待狗咬狗戲碼出現。」、「此地無銀三百兩。」、「如果檢察官查到跟王有關的話，切割也沒用。」

