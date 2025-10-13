洪婉臻：王鴻薇助理張凱維與行銷公司合作 在PTT「人工炎上」對手

台北市議員洪婉臻揭露，王鴻薇助理張凱維與行銷公司合作「人工炎上」對手。（取自洪婉臻臉書）

國民黨立委王鴻薇的助理張凱維捲入民眾黨主席黃國昌的「狗仔團隊」偷拍事件，民進黨台北市議員洪婉臻進一步揭露，該名助理也疑似和特定的行銷公司合作，過去曾在PTT操作特定的議題，創造完整造謠一條龍的產業鏈，掩護偷拍行為、攻擊對手，這已經不是民主攻防，而是惡意抹黑，呼籲檢調介入調查，也希望王鴻薇出面說清楚、講明白，不要讓政治變得臭不可聞。

洪婉臻在臉書貼文指出，張凱維疑似利用同一批狗仔與特定行銷公司合作，在網路上發動攻擊、操弄輿論。曾有北市議員與時任議員徐巧芯的新聞，被與張凱維關係密切的這家行銷公司，在PTT上發文「人工炎上」，刻意放大爭議、製造輿論風向。

洪婉臻說，包含被網紅四叉貓揭露、主攻前行政院副院長鄭文燦偷拍事件的PTT帳號，以及其他至少四個相關帳號，疑似都與該行銷公司有關，行銷公司負責人使用的PTT帳號名稱與LINE帳號相同，一下就能對得上。查閱政治獻金資料，該公司承接的政治專案僅有王鴻薇與徐巧芯兩人，巧合的令人玩味。

洪婉臻強調，「還有多少民代曾是類似攻擊的受害者？」選舉有對手、有攻防，但不該沒有底線。這已經不是單純的狗仔偷拍，而是滿滿政治操弄的痕跡，呼籲檢調應該介入調查，也希望王鴻薇出面清楚、講明白，不要讓政治變得臭不可聞。

