中國威脅台心戰大隊18幹部「最高判死刑」 官員：製造寒蟬效應

福建廈門市公安局11日對台灣心戰大隊的18名核心人員公開發布懸賞通告，隨後，中國央視旗下媒體「日月譚天」更進一步發文，警告在其內部表現「惡劣」者將依法嚴懲，最重可至死刑。（圖擷取自網路）

中共當局日前對國軍心戰大隊18名核心人員發布「懸賞通告」，中國官媒《央視》旗下媒體「日月譚天」更發文威脅，指250餘名成員的真實身分與職責已查清，其表現「惡劣」者將依法嚴懲，最重可至死刑、終身追責或缺席審判。我官員今日受訪痛批，中共企圖製造台灣內部的寒蟬效應。

「日月譚天」指稱，心戰大隊執行的對華心理作戰及兩岸敵意煽動工作水準低劣，其試圖「破壞」兩岸和平、阻撓統一，純屬自欺欺人。當前懸賞目標鎖定18名被視為骨幹且危害較大的成員，其目的乃是展現中國對「台獨」的打擊力度與手段。

在警告語句中，「日月譚天」形容，對這18人而言，死刑、終身追責、缺席審判等制度安排將如達摩克利斯之劍懸於頭上，令其「惶惶不可終日」。

對此，熟稔中共統戰的官員今日受訪表示，繼資通電軍被中共威脅懲獨後，這一次目標轉到心戰大隊，都是針對我國軍官兵懸賞，中共企圖製造台灣內部的寒蟬效應。

官員指出，雖然中國國安單位恣意查報這些人，但中共管轄權不及於台灣，國軍心戰大隊的人基本上也不可能會去中國大陸，這種懸賞通告是沒有意義的。

官員批評，現在是中共想查報誰，就可以查報誰，這和懲戒台獨22條類似，完全不用舉證，也與正確與否無關，只要它想要查報你，說你有罪就有罪，只要去中國旅遊就有可能被直接逮捕，相關風險很高。

「這種恫嚇不會奏效！」官員說，國軍官兵被中共列為懸賞或懲罰對象，當然是想打擊我們的民心士氣，但這個不會奏效的，所有指控都是對岸片面之詞，根本也沒有舉證。

官員質疑，中共透過懸賞通告，對內宣傳要警惕台灣方面的滲透分化，認為台灣對他們是一種威脅，藉此產生對內警惕、居安思危的效果。但事實上，中共本身對台灣的滲透分化，以及各式各樣的統戰才是最粗魯的，甚至連國民黨主席選舉都在介入。

官員痛批，國軍官兵的個人肖像、個資，中共未經正當的法律程序，全部都直接公布在網路上，這是非常粗暴、粗製濫造的一種查處作為。現在的情況是，只要不支持中國的「一國兩制」對台政策，任何的人都有可能被它用懲獨22條查報，製作成舉報名單或懸賞對象。

他強調，中共試圖對台長臂管轄，但他們的手不可能伸得到我們這邊，因為沒有管轄權。基本上，就是一種對台灣的法律戰略，而且手法相當拙劣。台灣應注意的是，中共對國軍的滲透已經達到某種程度的深入，相關單位必須嚴加防範。

