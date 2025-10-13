為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    爆張凱維「假提案真索賄」 馬郁雯、陳又新：王鴻薇是否授意？

    2025/10/13 11:09 記者董冠怡／台北報導
    青年監督聯盟陳又新（左起）、許譽騰、媒體人馬郁雯召開記者會，爆料張凱維以王鴻薇國會助理名義，藉勢藉端索賄企業。（記者陳逸寬攝）

    青年監督聯盟陳又新（左起）、許譽騰、媒體人馬郁雯召開記者會，爆料張凱維以王鴻薇國會助理名義，藉勢藉端索賄企業。（記者陳逸寬攝）

    媒體人馬郁雯與青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰今天聯合舉辦記者會，指稱涉入黃國昌狗仔集團、藍委王鴻薇的助理張凱維，除了被爆兜售偷拍照片，另和資本額只有10萬元的艾弗行銷傳媒合作，向台灣安進藥品有限公司提案，但企劃內容涉及立委職權，以及索取公關、顧問等費用230萬餘元，恐涉犯貪污治罪條例，背後是否有人授意撐腰？要求張凱維、王鴻薇出面說明。

    馬郁雯表示，去年5月張凱維找上艾弗行銷傳媒，並向位於信義區的台灣安進藥品有限公司提案，內容擬定短、中、長期目標，涉及召開公聽會、記者會、溝通立法委員，甚至承諾納入委員會臨時提案，公關費用、政策遊說綜合執行、議題監測與現況分析、顧問服務合計一年230萬元，公聽會、記者會一場各10萬元，研討會一場20萬元等，反問張凱維是否以國會助理身分，進行「假提案、真索賄」？是個人行為還是老闆授意？王鴻薇知情與否？

    陳又新說明，張凱維身為國會助理，受立委委託行使召開公聽會、撰寫法案等立委權限的公共事務，與王鴻薇都是貪污治罪條例所稱的「公務員」，卻以艾弗行銷傳媒代表身分提案，而且公司登記的代表人另有其人，如是一般公關公司，如何能夠做出這樣的內容，還是搬出老闆的身分？否則根本不可能，「販售公權力」的行為，已違反「貪污治罪條例」第4條第1項第2款「藉勢藉端勒索」罪行，可處10年以上或無期徒刑。

    許譽騰提到，張凱維從王鴻薇擔任議員時期就在團隊服務，他的作為看起來「駕輕就熟」，不禁合理懷疑，隨著老闆的權力位置變換，可以討論的溝通對象從中小企業變成跨國公司，需要兩人出面說清楚，不出來的話，將使人懷疑其是否在外面賺外快？身為民代助理，穿上民代的背心、出席活動遞交名片，都很容易讓人相信是代表老闆意志，尤其公然標價兜售「國會議員權力」的行為，踩到法律紅線，更需要被監督檢視，而非切割神隱。

    相關新聞：

    國會助理張凱維被控藉勢藉端索賄企業 王鴻薇：即刻停職調查

    陳又新等人控藉勢藉端索賄企業 張凱維：將提告絕不寬貸

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播