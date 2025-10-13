爆張凱維「假提案真索賄」 馬郁雯、陳又新：王鴻薇是否授意？

青年監督聯盟陳又新（左起）、許譽騰、媒體人馬郁雯召開記者會，爆料張凱維以王鴻薇國會助理名義，藉勢藉端索賄企業。（記者陳逸寬攝）

媒體人馬郁雯與青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰今天聯合舉辦記者會，指稱涉入黃國昌狗仔集團、藍委王鴻薇的助理張凱維，除了被爆兜售偷拍照片，另和資本額只有10萬元的艾弗行銷傳媒合作，向台灣安進藥品有限公司提案，但企劃內容涉及立委職權，以及索取公關、顧問等費用230萬餘元，恐涉犯貪污治罪條例，背後是否有人授意撐腰？要求張凱維、王鴻薇出面說明。

馬郁雯表示，去年5月張凱維找上艾弗行銷傳媒，並向位於信義區的台灣安進藥品有限公司提案，內容擬定短、中、長期目標，涉及召開公聽會、記者會、溝通立法委員，甚至承諾納入委員會臨時提案，公關費用、政策遊說綜合執行、議題監測與現況分析、顧問服務合計一年230萬元，公聽會、記者會一場各10萬元，研討會一場20萬元等，反問張凱維是否以國會助理身分，進行「假提案、真索賄」？是個人行為還是老闆授意？王鴻薇知情與否？

陳又新說明，張凱維身為國會助理，受立委委託行使召開公聽會、撰寫法案等立委權限的公共事務，與王鴻薇都是貪污治罪條例所稱的「公務員」，卻以艾弗行銷傳媒代表身分提案，而且公司登記的代表人另有其人，如是一般公關公司，如何能夠做出這樣的內容，還是搬出老闆的身分？否則根本不可能，「販售公權力」的行為，已違反「貪污治罪條例」第4條第1項第2款「藉勢藉端勒索」罪行，可處10年以上或無期徒刑。

許譽騰提到，張凱維從王鴻薇擔任議員時期就在團隊服務，他的作為看起來「駕輕就熟」，不禁合理懷疑，隨著老闆的權力位置變換，可以討論的溝通對象從中小企業變成跨國公司，需要兩人出面說清楚，不出來的話，將使人懷疑其是否在外面賺外快？身為民代助理，穿上民代的背心、出席活動遞交名片，都很容易讓人相信是代表老闆意志，尤其公然標價兜售「國會議員權力」的行為，踩到法律紅線，更需要被監督檢視，而非切割神隱。

