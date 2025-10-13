國民黨主席投票 盧秀燕子弟兵黃健豪挺這兩人、質疑「她」

國民黨主席將投票，黃健豪表態挺兩人。（圖擷自黃健豪臉書）

國民黨主席選舉18日舉行，台中市長盧秀燕迄今未表態支持對象，她的子弟兵國民黨台中市立委黃健豪表態，若要世代交替投羅智強，若要安心可靠重要的人投郝龍斌，他另質疑鄭麗文從來沒有選贏過任何一場選舉，甚至黨公職募款責任額4年任內都不繳，直到要登記參選黨主席才繳清，「這個政黨還要運作嗎」。

黃健豪指出，做為一個民意代表，在黨主席選舉的層級選邊站有風險，但在關鍵的時刻，他有義務說明立場及觀察，供黨員投票時做參考；這次黨主席選舉，可以簡化成兩個價值之爭，「世代交替」還是「安心可靠」，覺得世代交替重要的人，他會建議投給羅智強，覺得安心可靠重要的人，建議投給郝龍斌 。

請繼續往下閱讀...

黃健豪說，羅智強個人戰力無庸置疑，四大公投，全台宣講，面對大惡罷，除守在立院，又出力出錢，幫忙所有面臨大惡罷的立委同仁，他肯定羅智強是真的戰力，對同黨同志落難時有情誼，他認為追求黨主席要世代交替及具第一線戰力的黨員，應該給羅智強。

黃健豪說，郝龍斌被貼滿老化、醬缸的標籤，但當年在黨中央擔任副主席的郝龍斌雖然得罪人，確實提名大量的年輕人參選地方議員並當選，微笑單車Youbike及市民熱線1999，都是郝龍斌擔任台北市長時的創舉，郝龍斌黨公職歷練完整，批評他的人就嫌他年級老而已，也講不出他到底哪裡做不好，所以追求安心可靠的，當然建議投票給郝龍斌。

黃健豪說，支持鄭麗文的黨員不少，很多人稱她很有戰力，有戰力不是在政論節目痛罵民進黨，就是有戰力；鄭麗文的從政經歷除兩次不分區立委、兩年的行政院發言人外，沒有其他中央或地方的公職首長經驗，沒有為國民黨贏過選舉，也沒有在中央和地方政府擔任過管理職，要接手國民黨這個複雜的龐大組織，「這個履歷真的略顯蒼白無力」。

黃健豪說，他個人最不能接受的，就是黨公職募款責任額的問題，「憑什麼有人可以4年直到卸任都不繳責任額，直到要登記參選黨主席才繳清120萬」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法