基隆前市府官員：基隆新市政大樓可自力興建 質疑讓利建商

基隆新市政大樓興建案在雙十節連續假期再起波瀾，基市府強調組廉政平台加強監督，民代仍質疑興建案給建商條件有讓利嫌疑。（資料照）

基隆新市政大樓興建案，從已故基隆市長許財利於2004年指示成立「新市政大樓興建案推動小組」迄今，已經過了21年，就算2026年能夠順利招商發包，也來不及2030年完工；基隆前市府官員說，林右昌執政時8年逐年還債，債務餘額從124億元減為68億元，總預算還能逐年增加，反觀今日的新市政大樓興建案是土地零成本，就算新冠疫情造成建築成本增加，基隆市政府絕對有能力自建，不懂基隆市政府為何要招商採都更合建？還要讓利給建商？

謝國樑日前在記者會上表示，基隆新市政大樓基地面積1327坪，可開發總樓地板面積約1．8萬坪，土地權屬100%為基隆市政府所有，預計興建2棟大樓，市府規畫透過公私協力模式公辦都市更新，市府提供土地，興建經費由投資人負擔，市府可分回1棟辦公大樓。由於疫情期間原物料大幅上漲，使興建計畫預算從40億元暴增為55．12億元，其中市府還要自籌35億元。

請繼續往下閱讀...

前市府官員受訪時補充，林右昌2014年上任，從張通榮手中接下市府財政狀況是負債餘額達124億元，負債比高達47．37％，2022年林右昌卸任，市政府的債務餘額也已從124億減為68億，減少近40％，2023年基隆財政等級從四級提升第三級，從瀕臨破產到零舉債。

另外，林右昌卸任時的規劃利用公車修理廠舊址的土地興建新市政大樓，土地為市府自己所有，樓地板面積1萬6000坪，工程總經費約36億5000萬元，其中向中央爭取10億元補助款，其餘26億5000萬元由市府分成8年編列預算支應。

該名官員說，市政建設不分藍綠，這塊新市政大樓基地是素地，不用拆遷補償費，結果興建預算增加，蓋完後，2棟新市政大樓，有1棟歸建商所有；以市政府現今財務狀況，是有能力自己興建完工，畢竟新市政大樓即便是40億元或50億元，也不是要一次付款，而是逐年編列預算支應；他強調，問題不是有沒有錢蓋大樓，而是有沒有用心規劃籌措財源，把錢花在刀口上。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法