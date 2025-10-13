陳又新等人控藉勢藉端索賄企業 張凱維：將提告絕不寬貸

青年監督聯盟陳又新（左起）、許譽騰、媒體人馬郁雯召開記者會，爆料張凱維以王鴻薇國會助理名義，藉勢藉端索賄企業。（記者陳逸寬攝）

青年監督聯盟發起人陳又新、青年監督聯盟執行長許譽騰、媒體人馬郁雯等人今日舉行記者會，質疑國民黨立委王鴻薇國會助理張凱維，藉勢藉端索賄企業。對此，張凱維上午回應，相關指控皆為子虛烏有，他並非公眾人物，僅為基層政治工作者，為捍衛個人名譽，將進行提告，絕不寬貸。

馬郁雯等人指控，去年5月張凱維找了一家資本額只有10萬的行銷公司「艾弗行銷傳媒」合作，做了一份粗糙無比的投影片，跑去向「台灣安進藥品有限公司」假提案、真索賄。索取公關費顧問費等230萬、記者會公聽會等一場10萬。陳又新、許譽騰、馬郁雯將前往北檢告發。

張凱維表示，整場記者會就是馬郁雯、許譽騰、陳又新等人為了個人政治選舉，殃及無辜惡劣手段。尤其指控他涉嫌向企業索賄一事皆非事實，他於該公司無任何職位、亦無任何親屬於該行銷公司任職，更無代表該公司前往提案，出示相關事證僅為該公司提案簡報，甚至未出示他的名字，王鴻薇辦公室未提案任何藥物相關法案，相關指控皆為子虛烏有，他並非公眾人物，僅為基層政治工作者，為捍衛個人名譽，將進行提告，絕不寬貸。

