年金改革後節省挹注退撫基金 55年可達2兆

根據統計，除過去7年多，年金改革後節省挹注退撫基金已達3153億元，若不停砍年改，到2018年7月至2073年，年改節省挹注款可達2兆元。（資料照）

立院國民黨團將停砍公教年金列為優先法案，要求所得替代率不再遞減，且退休金隨在職人員調整，同時隨消費者物價指數（CPI）調整。根據統計，除過去至今7年多，年金改革後節省挹注退撫基金已達3153億元，若不停砍年改，到2018年7月至2073年，年改節省挹注款可達2兆元。

根據公務人員退撫基金管理局統計，自2018年7月起年改施行至今7年多，公教軍合計的退撫基金，累計節省給付的經費達3153億元，全數挹注到退撫基金。包括2018年140.77億元、2019年286.86億元、2020年321.70億元、2021年411.64億元、2022年439.04億元、2023年474.58億元、2024年516.25億元，2025年估計為562.28億元。

請繼續往下閱讀...

根據退撫基金第9次精算報告，2024年到2073年的50年間，年金改革後節省挹注款合計1兆7345億元，分別是公務員7001億元、教育人員7956億元、軍職人員2380億元、政務人員7.55億元。換句話說，從2018年到2073年節省挹注款約2兆元。

「想想論壇」年改專題小組表示，原本面臨赤字風險的退撫基金，在2016年5月的資產總額只有5706.9億元，到了2025年7月的最新統計，已增加到1兆873.5億元，9年期間資產總額增加了5166.5億元，增幅高達90%，成功扭轉「破產」危機。

退撫基金過去9年增加的5166.5億元資產當中，有大約6成，即前述的3153億元是來自於年金制度改革下的節省效果，而其餘的2千多億元增值，則來自存款孳息、債券和股票等投資。

若2025年開始停止年改，未來5年內退撫基金失去的挹注款就會多達2300至2800億元，中長期（30年）更將減少高達2.79兆元。若年改喊停，則教職員退撫金可能最快13年後、公務員退撫基金可能最快16年後就告罄。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法