台中市府又出包！中火獲判免罰 綠營批「天選之肉」翻版

台中市環保局日前抽檢台中火力發電廠放流水，認定檢驗超標、開罰36萬元；台電抗告，因根據錄影畫面，環保局稽查人員採樣過程中有諸多不合程序行為，台中高等行政法院地方庭裁決台電勝訴免罰；台中市議會民進黨團今質疑，台中市去年一塊「天選之肉」檢出西布特羅引起軒然大波，迄今盧市府仍解釋不清，這次環保局採樣出包，市府公權力蕩然無存，籲市長盧秀燕別只想大位、應專心市政，並要求環保局長陳宏益下台負責。

環保局回應，2018年起環保局處分中火違反水污染防治法14次，開罰逾8700萬元，僅這次開罰36萬元有疑義而敗訴，尊重法院判決，但絕不因此停下腳步，將全面強化採樣程序，持續督促事業單位確實遵守法規並依法辦理。

台中市環保局稽查人員2023年10月前往台中火力發電廠檢測，測得放流水化學需氧量超標4倍，罰台電36萬元，台電不服抗告，台中高等行政法院勘驗影片發現採樣有瑕疵，無法排除檢體受污染可能性，判決台電勝訴免罰。

台中市議會民進黨團總召王立任指出，環保局身為主管稽查單位，已往稽查無數案件，卻被發現有包括稽查人員手指和水桶繫帶反覆接觸水樣、無法保證保存過程是否遭污染等採樣出包，被法院打臉撤銷裁罰，「專業的檢驗竟不專業」，盧市府公信力蕩然無存。

民進黨議員包括張芬郁、李天生、曾朝榮、黃守達、陳淑華及張家銨、林德宇均譴責，盧市府長期將中火當政治提款機，把中火妖魔化，這次的稽查至少有3名稽查人力抽驗，結果抽檢過程完全不專業，稽查變得沒有意義，更令人質疑類似不專業、不嚴謹採樣只是冰山一角。

眾人強調，他們不是為台電、中火說話，而是憂是否環局暗黑權力中火見獵心喜，採樣過程完全不堪檢驗，更憂類似案件不僅此案，要求一週內公佈這次被法院撤銷案經手的檢驗人員處理案件全公開，檢視是否有類似不當採樣，更要求環保局長陳宏益長期淪政治打手，政治操作凌駕專業應下台負責。

王立任與張芬郁另指出，去年台中檢驗全國僅見的含西布特羅的「天選豬肉」，是否也有類似採檢污染，原因市府迄今沒有交代，再到中火採樣出包被打臉事件，讓盧市府公信力蒙陰影；王立任指出，盧市府從天選之肉到中捷事故等狀況百出，盧市府螺絲鬆了，喊話盧秀燕市長任期還有1年餘，不要整天想著大位，趕快收心回歸市政。

