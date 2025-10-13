狗仔隊跟監潘孟安是為了鎖定賴清德？ 吳靜怡：政媒共犯鏈清晰可見

吳靜怡今發文指出，黃國昌的狗仔行動也串連起一條「政媒共犯鏈」，使這條共犯鏈清晰可見。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期陷入「狗仔隊」政治跟監風波，今有媒體指出，黃國昌「狗仔隊」2023年跟監潘孟安時，真正的目標是當時的總統參選人賴清德。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今（13日）發文指出，黃國昌在群組內指揮狗仔系統，坐實了「東廠公公」的稱號，而狗仔行動也串連起一條「政媒共犯鏈」。

吳靜怡表示，政治人物、媒體與狗仔共同構築的行動，以監控行動取代政策辯論、以偷拍影像操弄選舉敘事，媒體報導指出，黃國昌「狗仔團」最活躍的區域是中央黨部所在的華山商業大樓周邊，在對街長期蹲點、拍攝行蹤，更曾轉到行政院鎖定政務官進行「政治情報蒐集」。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，黃國昌指揮的狗仔隊原始任務目標是賴清德，藉由長期跟監潘孟安，取得照片扭曲成輿論攻擊，而這場狗仔行動串聯起政治人物、媒體高層與假揭弊記者。吳靜怡強調，從黃國昌的狗仔群組、謝幸恩的中介角色，到王鴻薇與聯合報的合作，一條「政媒共犯鏈」清晰可見。

吳靜怡提到，如果說黃國昌的狗仔隊是「東廠」的監控系統，那境外網軍就是它的「輿論放大器」，前者收集影像、後者製造回音，形成一場影像戰與話語戰的完美合奏，而這種「地面監控」加「數位滲透」的結構，已超越單一政治人物的行為範疇，演變成一種能夠影響台灣政壇資訊戰規模的政治操作模式。

吳靜怡提醒，黃國昌的「東廠政治學」最危險的地方不是想要奪權，而是以資訊滲透與心理操控，重寫台灣的民主秩序。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法