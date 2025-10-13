從「換柱」到「親中反撲」 杜聖聰看國民黨10年轉變

從換柱的台灣國民黨到親中的國民黨，銘傳大學傳播學者杜聖聰看國民黨10年的轉變。（照片取自杜聖聰臉書）

國民黨內的主席選舉10月18日揭曉，近期國民黨內出現中國介入黨主席選舉的疑慮與爭辯，銘傳大學傳播學者杜聖聰提到，2016年洪秀柱被「自己的黨」換掉，當時的「換柱」事件，不只是人事異動，也是場路線清算。洪代表的是親中的「中國國民黨」，當時黨內多數傾向立足本土的台灣國民黨路線，強調自主、淡化統一。結果，親中派被黨的機制排擠出去，10年後，國民黨的初選，親中的國民黨全面反撲，重新擁抱民族情感、經濟互惠、和平紅利等老詞彙，結果如何，將考驗國民黨的結構變化。

杜聖聰說，國民黨這10年的轉折，背後是媒體結構與數位生態的推波助瀾。從短影音、政論節目到內容農場，逐步覆蓋國民黨的論述空間。當和平被等同於親中，當經濟被包裝成依賴，國民黨的語言逐漸被挪用。不論台灣國民黨如何排列組合，恐怕仍難跨過這道「親中」的門檻。問題不在候選人，而在於「國民黨是誰」的命題。

他認為，當主體不穩，所有策略都像拼圖一樣缺上一片。從726到823的爭議，從派系協調到資源分配，藍營陷入內耗、語言失焦、年輕族群冷感的輪迴。國民黨其實不是輸給對手，是輸給不願面對現實的惰性。

10月18日後，國民黨能否讓論述經得起壓力測試？包括被指控「替中國說話」時，如何奪回主語？在中國頻繁軍演、病毒網攻與經貿封鎖的現實中，親中論述能否提出具體風險管理方案？面對社福、能源、財政挑戰，能否說服人民？國民黨若要重生，須從敘事重建開始，才能在各種壓力中說出自己的論述。

