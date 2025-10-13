為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    從「換柱」到「親中反撲」 杜聖聰看國民黨10年轉變

    2025/10/13 08:45 記者洪美秀／新竹報導
    從換柱的台灣國民黨到親中的國民黨，銘傳大學傳播學者杜聖聰看國民黨10年的轉變。（照片取自杜聖聰臉書）

    從換柱的台灣國民黨到親中的國民黨，銘傳大學傳播學者杜聖聰看國民黨10年的轉變。（照片取自杜聖聰臉書）

    國民黨內的主席選舉10月18日揭曉，近期國民黨內出現中國介入黨主席選舉的疑慮與爭辯，銘傳大學傳播學者杜聖聰提到，2016年洪秀柱被「自己的黨」換掉，當時的「換柱」事件，不只是人事異動，也是場路線清算。洪代表的是親中的「中國國民黨」，當時黨內多數傾向立足本土的台灣國民黨路線，強調自主、淡化統一。結果，親中派被黨的機制排擠出去，10年後，國民黨的初選，親中的國民黨全面反撲，重新擁抱民族情感、經濟互惠、和平紅利等老詞彙，結果如何，將考驗國民黨的結構變化。

    杜聖聰說，國民黨這10年的轉折，背後是媒體結構與數位生態的推波助瀾。從短影音、政論節目到內容農場，逐步覆蓋國民黨的論述空間。當和平被等同於親中，當經濟被包裝成依賴，國民黨的語言逐漸被挪用。不論台灣國民黨如何排列組合，恐怕仍難跨過這道「親中」的門檻。問題不在候選人，而在於「國民黨是誰」的命題。

    他認為，當主體不穩，所有策略都像拼圖一樣缺上一片。從726到823的爭議，從派系協調到資源分配，藍營陷入內耗、語言失焦、年輕族群冷感的輪迴。國民黨其實不是輸給對手，是輸給不願面對現實的惰性。

    10月18日後，國民黨能否讓論述經得起壓力測試？包括被指控「替中國說話」時，如何奪回主語？在中國頻繁軍演、病毒網攻與經貿封鎖的現實中，親中論述能否提出具體風險管理方案？面對社福、能源、財政挑戰，能否說服人民？國民黨若要重生，須從敘事重建開始，才能在各種壓力中說出自己的論述。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播