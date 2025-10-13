鳳林鎮長簽切結書無須國軍援助 花蓮名廚：把志工跟災民都當白痴？

針對鳳林鎮長林建平簽切結書、無須國軍援助後，後續反倒批評中央，花蓮在地主廚曾璽文在臉書發文批評：「下次不一定會有鏟子超人，但一定還會有這些自私自利無能的官。」（資料照）

首次上稿：09:32

更新時間：10:20

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日溢流，造成下游光復鄉重災，而鳳林鎮也遭到波及。不過近期傳出鳳林鎮長林建平簽切結書、無須國軍援助，切結書內容曝光遭網友炎上。花蓮在地主廚曾璽文在臉書發文批評：「下次不一定會有鏟子超人，但一定還會有這些自私自利無能的官。」

請繼續往下閱讀...

曾璽文昨（12日）在臉書粉絲專頁「海洋主廚 愛爾文」發文指出，鳳林鎮3個受災區的里長與鳳林鎮長，10/7簽結「已無災害影響不需要國軍幫忙」的切結書，然後鳳林鎮長再跟媒體說中央都不幫忙、他們都只能靠自己。曾璽文批評：「我說鳳林鎮鎮長，你真的把這麼多志工跟災民都當白痴了，我們在這邊不分黨派立場的投入災復，就是希望可以快點讓災民恢復正常生活，結果你只在做自己的政治盤算？」

曾璽文無奈地說：「鳳林人啊，看看你們選出來的里長、鎮長；花蓮人啊，看看我們的地方政治。就真的祈禱多災害的花蓮，災難不要降臨在自己身上，下次不一定會有鏟子超人，但一定還會有這些自私自利無能的官。」曾建議，自己的防災意識、備品都要準備好，資訊也要自己蒐集、訓練民防，「靠那些無能的官是真的會有生命危險的」。

曾璽文提到，希望地檢署介入調查可以釐清權責，將瀆職的人都法辦，給那幾十條的人命一個交代。而此次花蓮縣府救災，「將帥無能，累死三軍」成為寫照，曾璽文認為，此次光復水災把基層公務員操一個身心俱疲，花蓮縣政府接下來可能會有一波「公務員逃難潮」。

曾璽文直言：「我們就看剩下來的一年準備縣政吃緊無人可用，沒有人願意在這樣的環境下工作，然後這重建的爛攤子會交給下一任縣長，也要看有沒有人敢接，那中央可能真的能接管地方政府了。」

曾璽文今日（13）則在臉書發文澄清，他在各項查證後，要幫鳳林鎮長林建平「平反」，林建平「並沒有」公開在媒體前罵中央不幫忙。曾璽文坦言：「我一時沒有查清楚就開罵，實在是對鳳林鎮長和粉專的大家很抱歉，這起事件在我看來就是媒體們，操作、利用災難的資訊，在互相攻擊與反擊，對於災復進度和災民沒有任何幫助。」

曾璽文提到，鳳林鎮長雖然沒有罵中央帶風向，但他已向中央簽結「無災復需求」，當地災民百姓仍然有「災復需求」，也許規模與程度是鳳林鎮公所可以解決，但在災民的關懷程度一定是有所疏忽，才讓特定媒體能夠藉此見縫插針，拿災民來操作輿論互相攻訐。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法