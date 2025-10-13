國民黨主席選舉傳中國介選 南市國民黨團四分五裂

郝龍斌上週受南市議會國民黨團之邀拜訪黨團並與成員舉辦便當會。（記者蔡文居攝）

國民黨主席選舉將於18日投票，傳出中國介選支持特定人選，引起熱議。目前台南市戰況激烈，6名候選人中，台南呈現三強鼎立態勢，南市議會國民黨團各有支持對象，壁壘分明，黨團成員自嘲現在南市國民黨團「四分五裂」。

黨內分析，目前獲南市國民黨團成員支持的候選人主要對象分別為羅智強、郝龍斌和鄭麗文3人。其中，羅智強在南市國民黨團12名成員中，估計至少獲4人支持，以市議員蔡育輝為主，日前他也特地在新營舉辦活動為羅造勢。

請繼續往下閱讀...

其次，郝龍斌則獲3至4名成員力挺，成員採鴨子划水方式相挺，表態並不明顯。上週，郝受南市議會國民黨團之邀拜訪黨團並舉辦便當會，出席的議員約7位，但部分議員是「表態不表心」，只是禮貌性出席，不得罪人。

而鄭麗文部分，雖僅獲2名議員支持，但軍系基層強力相挺，上週出席台南軍系校友會黨員在台南舉辦的政見座談會，獲前黃復興黨部黨員、大老力挺，後勢看漲。市議員盧崑福今天下午也將邀請鄭麗文到其安平的服務處舉辦見面會，支持動向不言而喻。

南市國民黨團書記長林燕祝不諱言目前黨團支持對象呈現四分五裂。她表示，黨團立場是不支持特定人選，黨團成員支持各自的對象，予以尊重。希望選舉結果出爐後，大家團結一致，在新主席的帶領下，贏得2026及2028的選舉。

南市議員蔡育輝日前特地在新營舉辦活動為羅智強造勢。（蔡育輝提供）

鄭麗文獲南市前黃復興黨部黨員力挺，後勢看漲。（記者蔡文居攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法