    政治

    謝國樑深夜臉書發文 澄清新市政大樓與休假爭議

    2025/10/13 00:19 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市長謝國樑今天（12日）晚間在臉書貼文，為雙十國慶三天連續假期陸續被外界質疑請假出國、新市政大樓等問題，在臉書上一一說明。（記者俞肇福截圖自謝國樑臉書）

    基隆市長謝國樑今天（12日）晚間在臉書貼文，為雙十國慶三天連續假期陸續被外界質疑請假出國、新市政大樓等問題，在臉書上一一說明。（記者俞肇福截圖自謝國樑臉書）

    國民黨籍基隆市長謝國樑今天（12日）晚間在臉書發文指出「新市政大樓公辦都更案」，為求公開透明，市府早已邀集基隆地檢署、調查局等各方共同成立「廉政平台」，確保程序公開、公正。議會也組成專案小組進行監督。

    謝國樑表示，今天看到有媒體該案導向市府可能圖利、可能變成京華城翻版等，他有些話想要告訴大家，基隆市新市政大樓比照台北雙子星大樓計劃成立廉政平台，並邀集基隆主要的檢廉調等單位來共同參與。請大家相信，該平台機制的公平、公正、公開，一定會為市府、市民來嚴格把關該都更案。

    另外，針對外界關切他出國的事，前天（10日）已經透過基隆市府媒體群組發言後，今天（12日）晚間再度在臉書發言；謝國樑說，今年7至9月，國樑趁著議會休會的空檔，及孩子暑假期間，帶家人出國旅行共3次，連同公務出訪韓國一次，7月到9月共出國4次。請假程序一切都依規定辦理，也沒有超過年度假期規定。然而，卻有外界刻意混淆說國樑休假出國6次，根本是不實說法！

    還有，「因休假而公文延宕導致會議延後」，這也不是事實！市府都發處9月16日接到議會的開會通知單，清楚載明訂於9月30日召開會議，從頭到尾根本沒有外界所說，因市長不在從9月26日改為9月30日的情況！9月26日根本是憑空冒出，只為營造謝國樑休假導致公文延宕的輿論。

    謝國樑指出，市府公文流程皆有代行制度，一切依制度行事。而且議會針對都發處發的開會通知單根本不會送到市長辦公室。所以，何來市長不在、公文延宕、致會議延後的因果關係？這種操作，只能說，難道選舉又來了嗎？

