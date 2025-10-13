郝龍斌不敢說境外網軍是中國！喊不如去打民進黨 許美華破口大罵

國民黨主席候選人郝龍斌。（記者王藝菘攝）

國民黨主席選舉將於18日投開票，候選人郝龍斌這次選舉遭受中國網軍介入攻擊，沒想到他近日受訪時竟稱，這些網軍與其攻擊他，不如多花點力氣去對付民進黨，引發輿論批評。反紫光奇遊團成員許美華忍不住怒批：「郝龍斌你被中國網軍攻擊，真的剛好而已！」

郝龍斌本月9日突然發文控訴，自己遭「境外勢力」攻擊，而且比民進黨的「1450」還要厲害，掀起外界討論。儘管支持他的前中廣董事長趙少康都直指所謂「境外勢力」就是中國，呼籲國安單位介入選舉，但遭受攻擊的郝龍斌，時至今日都不敢直接點名中國，只用「境外」代稱，國慶日當天出席國民黨國慶升旗典禮時還說，「與其用這些網軍攻擊我，不如花些力氣去對付民進黨」。

對此，許美華12日晚間在臉書PO文，「看到郝龍斌講這段話，欸你真的不值得同情欸！郝龍斌到現在還是不敢講這些網軍是來自中國，連趙少康、張亞中都比你有guts。然後，你第一次被中國網軍攻擊就靠北靠木，出來哭天搶地。自己被惡意攻擊之後，不是應該因此呼籲社會重視對岸認知作戰的嚴重性嗎？結果你是叫網軍去對付民進黨？民進黨就活該被網軍攻擊嗎？」

她接著痛批：「之前好像還有人稱讚你台北市長做得不錯，算是國民黨善類云云，真是對你太客氣了。你自己要不要聽聽你在說什麼，一個前首都市長、本身還是教授，要選國民黨黨主席的人，連一點點基本高度跟格局都沒有，直接躺在地上打滾。郝龍斌你被中國網軍攻擊，真的剛好而已。如果這就是國民黨最善良的人類，祝福國民黨整團被共產黨團滅，你們沒有一個是無辜的。」

