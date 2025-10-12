中共網軍只攻擊郝龍斌？官員：「和中不舔共」立場被鎖定

前台北市長郝龍斌質疑「境外勢力」網軍介入國民黨主席選舉，近日台北市議員柳采葳與郝龍斌合影照片，也遭不明人士用AI惡搞成熱吻影片，2人深受其害。（擷取自網路）

國民黨主席候選人郝龍斌指控「境外網軍」介入選舉，他短短3週內遭到80則短影音攻擊；「戰鬥藍」召集人趙少康也說，國民黨主席選舉是台灣內部的事，正告北京當局不要介入。對此，熟稔兩岸問題的官員今日受訪表示，郝龍斌曾說過「和中不舔共」，研判其立場不被中共接受，中共偏好支持統一的候選人。

郝龍斌近日直指，鋪天蓋地的「境外勢力」網軍散布不實謠言攻擊他，自己受到的攻擊，超過所謂民進黨「一四五○」的戰力；趙少康則召開記者會說，黨主席選舉是國民黨家務事，卻引起中國排山倒海的介入，希望中共官方制止，如果中方縱容就是介入，這已是國安問題，國安單位應調查。

請繼續往下閱讀...

關於中共為何特別鎖定郝龍斌攻擊？官員分析，郝龍斌曾說過「和中不舔共」，其立場是傳統正藍軍，也認為八年抗戰是國民黨打的。郝也曾經說，中共過去舉辦九三閱兵、多次邀請郝柏村出席，但父親始終堅決拒絕，更勸軍中同袍勿參加，這些看在中共眼裡，當然不會被接受。

