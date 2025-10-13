趙少康控中國介入藍黨魁戰 王炳忠轟：言行和綠營一樣讓人看不起！

王炳忠跳出來砲轟趙少康。（資料照）

國民黨主席選戰白熱化，如今還爆出疑似有境外勢力介入，支持候選人郝龍斌前中廣董事長趙少康還跳出來直指就是中國介選，要求國安單位調查。不料新黨成員王炳忠12日晚間發長文痛批趙少康所言所行與民進黨如出一轍，「郝龍斌為了坐上主席之位，竟也放任趙少康為民進黨提供反中的材料，將來若真當選國民黨主席，不助紂為虐已經萬幸，還如何寄望他力抗「綠色恐怖」？」

王炳忠週日晚間在臉書發文，「郝龍斌的『嘴替』趙少康，胡亂指控『大陸當局』介入國民黨主席選舉，還說這是『國安問題』，所言所行與民進黨如出一轍，不演了！正如周錫瑋所言，沒能力就不要選，去扯中共做什麼？這不就和民進黨一樣，施政無能，只好炒作大陸威脅，拿中共做自己的政治提款機，實在令人看不起！趙少康身為媒體大亨，手上握有媒體機器，又是公認的資深『政媒金童』，講這種裝瘋賣傻的話，給賴清德遞刀子，讓『綠色恐怖』更加泛濫，這還算是什麼監督民進黨的藍營教父？」

「我認為，這已不僅是趙少康自毀信譽、自損格調的問題，而是淪為民進黨幫凶，給民進黨假借『大陸滲透』，迫害島內政敵、打壓兩岸交流提供口實。趙少康、郝龍斌集團，就為了一場國民黨主席選舉，可以淪落至此，令人訝異！又或者，背後還有更大的勢力在操作，利用趙、郝這種『正統外省藍』助攻綠，好保持兩岸對立，供外部反華勢力收割？」

他接著稱：「趙少康說『大陸當局』介入國民黨主席選舉，所謂證據就是AI偽造的柳采薇擁吻郝龍斌片，但這等於沒有證據。因為，網上縱有這種粗鄙人做粗鄙片，又如何『連連看』到變成『大陸當局』攻擊郝龍斌？還成了他口中要民進黨當局調查的『國安問題』？趙少康重施故技，用他巧舌如簧的話術鬼扯，說他相信大陸官方能夠影響，能夠管控，甚至說如果不管，就是大陸放任、指揮、介入。這樣延伸好幾段的『影射』，又和當初那個蔡英文的『東廠』張天欽所說，所謂『影射的殺傷力最大』有何不同？這不就是國民黨多年來深受其害，也是我們痛恨的民進黨『抹紅』的手段？」

「講實在的，與其說中共指揮網軍介入台灣選舉，我還覺得台灣網軍擾亂大陸社群輿論的現象才真的明顯。除了大陸官方已多次公布台灣網軍滲透大陸網站的具體名單、頭像，我那個高中同學林瑋豐，更是罪證確鑿反串大陸網軍，然後再『自導自演』攻擊台灣的綠營側翼。」

「這些年，大陸社群網站幾波極其反常的『攻擊統派』聲浪：如嫌我被民進黨迫害還『不敢起義』，所以『不是真統』；批邱毅教授主張團結柯文哲，力主藍白合；利用黃智賢、館長罵戰，摧毀黃智賢過往一切反獨促統的努力；再到近期館長因『斬狗頭』說被民進黨圍剿，卻還同時被大陸社群輿論高強度『忠誠度檢核』……以我從事統派政治工作多年的敏銳度，能夠如此精準抓住統派內部『緩統vs急統』、『選舉派vs理念派』、『團結民眾黨vs切割民眾黨』、『和統vs武統』這些矛盾點加以擴大，必然是有組織性的力量，挑起兩岸的統派支持者為此分裂，以達到讓台灣統派兩面不是人的目的。」

王炳忠繼續說道：「再回來談趙少康。他說中共介入國民黨主席選舉，理由是大陸希望讓『聽話的人』掌管國民黨。其實，趙郝集團早就暗指，鄭麗文養網軍攻擊郝龍斌，所以趙是想進一步說，鄭麗文是中共代理人？同時，趙也藉這段話抬高郝龍斌，意指郝『不舔共』，不像你們其他國民黨候選人，都可能是『中共同路人』。問題是，就像賴岳謙教授在TVBS節目所言，國民黨過去和大陸合辦國共論壇，多年來也都派副主席規格的代表參加海峽論壇，和中共都有直通管道，如真認為大陸網軍介入國民黨選舉，難道都不先向中共溝通嗎？」

「說穿了，過去郝龍斌忠心耿耿的前秘書游淑慧，就曾在雅虎節目攻擊我『舔共』，到大陸不提『中華民國』，正如這次郝龍斌說去九三閱兵就是『舔共』，暗批洪秀柱一樣。然而，郝龍斌曾以國民黨副主席身分，到廈門出席海峽論壇，不但同樣沒提『中華民國』，而且和大陸官員都是和樂融融，我就在現場見證這一切。試問：何以你郝龍斌就叫『和中但不舔共』，這不太假了嗎？」

最後他表示，「我不是國民黨黨員，我也沒有特定支持的國民黨主席人選。事實上，我已多次表示，國民黨最多就是發揮制衡民進黨的作用，如要下架民進黨，更還得結合民眾黨。所以，我對國民黨主席選舉，一直就是平常心看待。但大陸網友關注國民黨主席選舉，他們或者純粹看戲，或者認真議論，那也是他們的自由，怎可你趙少康就能隨意對大陸指指點點，而當大陸民間有批評你們趙郝集團的聲音，就要『大陸當局』鉗制言論？」

「趙少康這樣亂咬大陸，最樂得自然是民進黨。他們一邊諷刺，你們國民黨不是向來和大陸交好，怎麼還怪大陸介入？一邊以此大做文章，說連『深藍』的趙少康都說大陸介入，所以更要強化『反滲透法』，大力『保密防諜』。郝龍斌為了坐上主席之位，竟也放任趙少康為民進黨提供反中的材料，將來若真當選國民黨主席，不助紂為虐已經萬幸，還如何寄望他力抗『綠色恐怖』？」

