郝龍斌要中國網軍別攻擊他去對付民進黨 大批網友罵爆！

國民黨主席候選人郝龍斌。（記者陳逸寬攝）

國民黨主席選舉將於18日投開票，候選人郝龍斌這次選舉遭受境外網軍介入攻擊，引發外界熱議。沒想到他近日受訪時竟稱，這些網軍與其攻擊他，不如多花點力氣去對付民進黨，其發言曝光後，大批網友痛批他「根本不值得同情」！

郝龍斌、張亞中等人近日先後指出中國透過AI合成影片與網軍操作，大舉介入黨主席選舉，支持郝龍斌的前中廣董事長也批評中方介選，呼籲國安單位展開調查。沒想到國慶日當天，郝龍斌出席國民黨國慶升旗典禮時受訪，宣稱他最近發現有很多假帳號和自稱國民黨員的人，攻擊他的力道超過民進黨，「與其用這些網軍攻擊我，不如花些力氣去對付民進黨」。

粉專「Mr.柯學先生」今天（12日）轉發郝龍斌的發言，大批網友怒轟「誰都不應該成為對岸網軍攻擊的對象，郝兵兵這種言論，根本是跟對岸網軍求饒」、「這個人根本不值得同情」、「幫他翻譯一下，他是要跟中共說我是跟你們在同一陣線欸，怎麼來攻擊我？應該要攻擊民進黨才對！ 」、「年紀越大，道德標準越來越低，難怪連貪污犯都可以選擇翻頁」、「對郝龍斌而言，共產黨不是敵人！民進黨才是敵人！」、「本就不應該有任何網軍存在，或去惡意攻擊任何人，怎可說攻擊自己不行，攻擊對手就可以」、「我以為他想藉由被中共網軍攻擊、營造正藍軍形象，果然仍然是臭爛的東西！」

