國民黨團預告速審財劃法：明年中央對地方補助款不得少於今年

為避免行政院逕自刪減地方政府的一般性補助款，立法院國民黨團將財政收支劃分法部分條文修正草案，列為優先法案，國民黨團今日預告，將在立法院院會以最快的速度審議此案，新法明訂明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年。

國民黨團指出，去年中央政府總預算案審查決議，要求行政院自行刪除636億元，本意是希望卓內閣盤點浪費、刪除冗費。行政院把立法院的善意，轉為政治惡鬥的工具，恣意妄為將原法定義務支出的地方政府一般性補助款刪減幅度達25％，嚴重影響地方政府日常運作，且這筆經費皆用於支應教育、社福、基礎建設、人事費及財政平衡。

國民黨團批評，行政院的違法亂紀，不僅造成地方施政受阻，更波及計劃型補助款的撥付。例如，中央請客地方執行的政策，班班有冷氣的電費，各縣市都必須依賴中央給予的補助款，才能不讓政策停擺。

國民黨團表示，為導正民進黨政府違法亂紀的惡劣行徑，緊急提案修正財政收支劃分法，明確規定「中央政府114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於中央政府於113年8月30日核列114年度一般性補助款之金額。」另更明文入法，「計畫型補助款補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值」。就是不能讓中央政府繼續違法亂紀，恣意妄為。

國民黨團指出，該修正案已於上會期8月29日於院會逕付二讀，黨團同時將此案列為本會期最重要的優先法案，將在院會以最快的速度審議此案，以杜絕行政院繼續苛扣地方政府的一般性補助款及計劃型補助款，大搞政治惡鬥，影響地方民眾社福補助的發放。行政院這種只顧政治惡鬥違法亂紀的作為，國民黨團絕不姑息。

