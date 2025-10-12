為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    自家人都懷疑中國介選藍主席戰 陳玉珍竟幫腔國台辦還甩鍋民進黨

    2025/10/12 22:53 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    國民黨將於本月18日舉行主席改選，黨內打得越來越火熱，候選人郝龍斌、張亞中還相繼跳出來指控有疑似中國的「境外網軍」介選，使用AI造假影片、假民調等手段來抹黑攻擊他們，挺郝的前中廣董事長趙少康更呼籲國安單位介入調查。不料國民黨立委陳玉珍竟然幫中國說話，宣稱國台辦不會做這種事，被大批網友狠狠嘲諷。

    陳玉珍11日在政論節目談到黨內有人質疑中國介入藍營主席選舉一事時，宣稱「不是所有寫簡體字，或是中國大陸發出來的影音，就一定是國台辦，國台辦不會做這種事情。你不能排除，是有些支持某個陣營的人，用了大陸的網軍，或是刻意用簡體字，不等於就一定是國台辦做的，『境外』不等於大陸的官方啊，這是兩件事嘛！你怎麼不說是民進黨希望國民黨內亂啊？」

    陳玉珍的發言曝光後，大批網友直呼傻眼，「她幫她的中央緩頰，不意外」、「典型的養肥老鼠咬布袋」、「睜著眼睛說幹話的最佳演繹」、「他是國台辦代言人嗎？到底是站哪邊的？」、「這也要扯民進黨，有夠白癡」、「真正忠心護主耶」、「此地無銀三百兩」、「放下要飯的碗」、「奴才中的奴才」、「吃裡扒外的傢伙！」、「境外勢力不等於中共？難不成是美國、日本？」、「金門坦克是眼瞎了，還是睜眼說瞎話？」

