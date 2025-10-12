立院交通委員會明台中考察 江啟臣：努力實現「中進中出」願景

立法院副院長江啟臣（中）關注「中進中出」與台中機場的定位。（圖由江啟臣國會辦公室提供）

立法院交通委員會安排明（13日）考察台中地區交通建設，立法院副院長江啟臣今日表示，台中正逐步成為國際旅客進出台灣的重要門戶，他一直強調，台中要有自己的「國際門戶」，不能只是北上搭機、南下轉機，要努力實現「中進中出」的願景。

江啟臣指出，根據交通部統計，2024年台中國際機場旅客總數突破212萬人次，其中國際及兩岸航線達109萬人次，較去年暴增134.82％。越來越多中部民眾選擇「從台中出發、從台中回來」，台中正逐步成為國際旅客進出台灣的重要門戶。上個月份他在立法院邀集台中市觀光旅遊局與交通部觀光署的會談中，也特別提及台中國際機場未來的航點布局、旅運發展與機場定位。

江啟臣說，他一直強調，台中要有自己的「國際門戶」，不能只是北上搭機、南下轉機。要努力實現「中進中出」的願景。現在從台中就能直飛日本的名古屋、沖繩、神戶、高松、韓國的仁川、濟州，還有越南、泰國、中港澳等地，省時、省錢、又方便。

江啟臣認為，為了讓「中進中出」加速落實，還要強化台中國際機場接駁系統，整合公車、高鐵專車、轉運中心、長途客運及未來的捷運。其次，擴充停車場與智慧調度，提升開車旅客入出國的便利性，順暢周邊交通。第三，推動機場捷運橘線，縮短台中市區到機場的通勤時間，帶動海線發展。第四，提升國際航班服務能量，持續向交通部爭取更多日本、韓國、東南亞及大陸航點，吸引國際航空公司布局台中。

江啟臣表示，台中擁有地理中心優勢與產業實力，只要中央與地方齊心，推動「中進中出」，將是下一個讓世界看見台灣的起飛點。明天交通委員會也將實地前往台中考察，他也會持續關注中進中出的整體交通布局。

