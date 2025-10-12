為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨主席政見會明高雄壓軸登場 羅智強先踩地盤斥責棄保說

    2025/10/12 21:34 記者葛祐豪／高雄報導
    國民黨主席選舉政見發表會高雄場，將於明天13日登場。（國民黨提供）

    國民黨主席選舉政見發表會高雄場，將於明天13日登場。（國民黨提供）

    國民黨主席之爭廝殺激烈，壓軸的高雄場政見發表會，將於明天（13日）上午10點在前鎮區君毅正勤活動中心登場，候選人之一的羅智強今（12日）晚搶先來到同一場地，爭取黨員支持；他強調黨主席之爭，他沒罵過其他人，也沒操作棄保，但反而被別人操作棄保，他絕對參選到底。

    國民黨主席選舉候選人政見發表會高雄場，將於明天上午10點在前鎮區君毅正勤活動中心登場，先由高雄市黨部主委柯志恩致詞，接著進行號次抽籤，預計上午11點40分結束，由於這是最後一場政見會，預料各候選人將卯盡全力闡述理念，甚至擦出火花。

    羅智強今晚先抵達高雄，由立委高金素梅、許巧芯、葉元之、林倩綺等人陪同，現身前鎮君毅正勤活動中心，爭取黨員支持，高雄市議員蔡武宏、劉德林及數百支持者力挺，氣氛熱烈。

    許巧芯推薦羅智強，年輕人需要幫助時，羅率先站出來；多次為羅智強站台的高金素梅則稱讚他有情有義，能團結國民黨的最佳人選就是羅智強。

    羅智強表示，民進黨執政，人民憤怒到極點，他參選黨主席下了軍令狀，「如果高雄、台南兩都沒拿下一都，我就辭黨主席」； 他也請支持者替他拉票，這次選舉他是君子之爭，沒罵過其他候選人，也沒操作棄保，但反而被別人操作棄保，說「羅智強退選，支持鄭麗文」、「羅智強退選，支持郝龍斌」，太多謠言、抹黑衝著他來，他絕對參選到底，贏得勝利。

    羅智強強調，國民黨主席選舉就是選安心可靠、忠貞不二、世代交替的人，「我是最大公約數!」

