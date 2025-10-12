民進黨南部立委自提財劃法修法 賴瑞隆再槓柯志恩

針對新版「財政收支劃分法」爭議，民進黨南部立委賴瑞隆等人已率先提出修法草案。（資料照）

針對新版「財政收支劃分法」爭議，民進黨南部立委郭國文、賴瑞隆已率先提出修法草案，目前已排入14日院會報告事項，賴瑞隆將矛頭指向國民黨立委柯志恩，要求她支持重修、改變重北輕南的國民黨財劃法；柯志恩則認為，賴瑞隆的修法因主張統籌分配稅款沿用舊公式，反而讓高雄市失去財源更加自主的可能性。

國民黨與民眾黨強推通過的新版「財政收支劃分法」爭議頻傳，8位民進黨南部縣市立委日前舉行記者會，呼籲行政院、立法院儘速修法；其中，郭國文、賴瑞隆更率先提出修法草案，目前已排入14日院會報告事項。

賴瑞隆今天（12日）下午指出，柯志恩及國民黨版財劃法，讓高雄實質損失174億，他屢勸柯志恩不要重北輕南，柯不僅不聽還欺騙，「被丟包的賴瑞隆版已再次提出」，要求「可供分配款項3%」給年度排碳量最高的縣市，補助為發展國家經濟承受環境負擔的地區。

賴瑞隆說，相較柯志恩及國民黨版提出台北首都加3%，新法台北增加452億全國第一，富者越富、苦者越苦，要求柯志恩及國民黨支持重修，改變重北輕南的國民黨財劃法。

對此，柯志恩今晚回應，賴瑞隆針對行政院無理惡刪一般性補助，沒有在高雄市民角度譴責行政院，並要求將預算還回地方；現在提出的修法，更違背現今碳費徵收原則。她早已表明，重工業空污對高雄的傷害補償，只能透過像台中市長盧秀燕提出的「碳費8成留地方」，或高雄市長陳其邁主張的「碳費留地方使用」方式處理，不但能讓高雄市最直接獲得因工業空污造成的補償，也符合財劃法對全國22縣市的公平精神。

柯志恩表示，賴瑞隆聲稱他的修法要改變重北輕南，實則不但可能沒有任何改變，反而因他主張統籌分配稅款沿用舊公式，讓高雄市失去財源更加自主的可能性。

