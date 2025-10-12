為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文反罷免收車馬費？蔡壁如：是我自己要給的

    2025/10/12 19:59 記者歐素美／台中報導
    蔡壁如表示，是她自己主動給鄭麗文反罷免站台的車馬費。（擷取自蔡壁如臉書）

    國民黨主席候選人鄭麗文被爆過去半年全台助講藍委抵制大罷免，收取車馬費。周軒並整理指出，鄭麗文涉收車馬費助講反惡罷場次，主要是在歷史哥與前立委蔡壁如舉辦的反惡罷造勢活動。蔡壁如今回應說，當時鄭麗文並未擔任國民黨任何黨公職，她才主動給鄭麗文車馬費，後來鄭麗文為國民黨立委站台反罷免並未收取車馬費，蔡壁如強調，不能因鄭麗文要選黨主席，就利用之前的事情來苛求鄭麗文。

    蔡壁如表示，她很早就組成反惡罷志工團，並於今年3月至5月舉辦反惡罷相關活動，因當時鄭麗文並未擔任國民黨任何黨公職，所以她就主動提供車馬費，主要是高鐵來回車票及計程車費用，包括其他特別來賓也一樣，只有前來站台的國民黨籍立委或議員未給，因為被罷免的都是國民黨人。

    蔡壁如說，由於鄭麗文的網路聲量大，站台反罷免的效果好，後來國民黨籍立委於6、7月邀鄭麗文站台反罷免，鄭麗文就沒有收取車馬費了。

    蔡壁如說，鄭麗文並未主動要求給予車馬費，當時因鄭麗文沒有任何黨公職，她才主動給鄭麗文車馬費，蔡壁如為鄭麗文緩頰表示，不能因為現在鄭麗文要選國民黨主席，就苛求鄭麗文。

