野百合發跡到選藍營黨魁 他曝鄭麗文「棄綠投藍」關鍵：越走越歪！

沈榮欽今天突然在臉書發文回憶，「我進台大就讀的時候，正是台灣社會力解放的尖峰時刻，不僅校外無日不有社會運動，校內學生運動也從不間斷。儘管台大並沒有外界看來如此激進，絕大多數學生都十分保守，但是一小撮反叛的學生足以讓國民黨無法忍受。當時台大校長一定要兼國民黨知識青年黨部，孫震也不例外，找了一位蘇姓教授擔任課外主任，管理學生活動中心少數幾個不聽話的社團。」

「蘇老師是我大一時的化學老師，剛從美國回來，自信滿滿可以處理不聽話的學生社團，不料個性溫和的他讓學運越演越烈，於是孫震換了哲學系教授林火旺擔任課外主任，希望強力壓制不聽話的學生社團。林火旺認為校園媒體社團是問題所在，於是先找了我們社團和大新社開刀，表示學校經費不足，以後不能像過去一樣補助我們發行校園報紙。我身為社長，自然不能讓這種事情發生，何況其中有一大半是因為我參加學運而起，而徐永明是當時的大新社長，於是我們兩人聯手抗爭，最後林火旺只好和我們兩人約好，在大新社辦公開『溝通』。」

「大論社和大新社在同一社辦，不過大新社是發行報紙，大論社是發行雜誌，鄭麗文和友人屬於大論社，和我們的溫和比起來，他們是一份真正激進的校園刊物，曾經以汽油彈當作封面。林火旺和我與徐永明辯論時，鄭麗文也在場旁聽，事後還讚揚我的表現，那大概是我在校園內極少數和她的談話。畢業後，我到政大讀研究所，當兵回來後，鄭麗文已經受民進黨推薦，參選國大代表，我被友人找去她的競選辦公室，為她加油打氣，她轉變得很快，已經十分社會化了。其實我當兵時的海軍陸戰隊師長季麟連，現在正是為鄭麗文操盤黃復興黨部的要角，不過這是另外一個故事了。」

沈榮欽接著將主題拉回藍營主席選舉，「本次國民黨主席選舉，張亞中說得是正確的，鄭麗文根本不是如後來自述因反台獨而退出民進黨，而是因為舔耳案誣陷同志涂醒哲被開除。不過張亞中沒解釋的是，為什麼民進黨曾經提名毫無名氣的鄭麗文競選國大，最後鄭麗文卻背叛民進黨誣陷同志？這其實和鄭麗文當時參加政論節目有關，在陳文茜等人引入鄭麗文上政論節目後，她深感國民黨在媒體圈的勢力龐大，以及背後的資源豐富，開始順從藍營政論節目走向，時不時配合批評民進黨，然後又可以藉由藍營媒體博得民進黨良心的美譽，在利益與名氣的誘惑下，鄭麗文越走越歪，污衊涂醒哲只是遲早的事。」

「鄭麗文當時退出時，還回到台大一把鼻涕一把眼淚的表示不忘初心，絕不會加入這個她過去揚言要消滅的國民黨，不料三年後就滿心歡喜的加入。原因很簡單，因為鄭麗文攀上國民黨主席連戰，連戰不僅在台灣當公務員當到富可敵國，而且手握兩岸聯繫的管道，其中蘊含極為龐大的商機，勢力大到後來馬英九擔任總統，都必須剷除連戰的兩岸代理人，讓自己主導，連戰勢力可見一斑。」

「鄭麗文因此展現柔軟身段，更因此當上國民黨不分區立委，開始在國民黨走紅，這也是很多人難以想像，為何鄭麗文在連戰生日時，要身穿類似兔女郎服飾跳艷舞祝壽的原因，很多人不明白為何搞政治要做到這種地步，殊不知她的柔軟身段，從民進黨、國民黨、侯友宜到柯文哲，說變就變的立場，才是她立足政壇的利器。」

最後沈榮欽順帶嘲諷徐永明，「反而是傻傻的徐永明，自以為聰明的將黃國昌比為毛澤東，自比為周恩來，明明黃國昌的房地產岳父有錢的要死，卻為其捲入SOGO索賄案遭到判刑，令人不勝唏噓。」

