郝龍斌遭介選卻不挺國安修法 沈伯洋：打綠沒關係、打藍就不行

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

國民黨主席選舉將於18日投開票，候選人郝龍斌質疑選舉遭境外網軍攻擊，卻不支持國安修法，批評民進黨修法都是用來打擊迫害在野黨。對此，民進黨立委沈伯洋直言：「現行法一定不足夠啊，如果足夠的話，現在這些事情怎麼還是會發生？」他認為，國民黨支持者受到中國內容農場的影響，已產生質變，甚至去迎合，等到現在發現煞不住車了，才說這個應該要規範。

對於郝龍斌的說法，沈伯洋認為，他們的講法就是，如果中國攻擊的是民進黨，那沒關係，但攻擊到他們就不行，其實講白了就是這樣。至於法令為何不足，第一是因為它涉及社群平台管制，第二它涉及境外，「也就是說它的行為人在境外，你管不到他。」所以到底是誰在中間穿針引線，就變得很重要。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋指出，這個手法，以往幫助過立法院長韓國瑜，同樣手法在前立委陳柏惟被罷免時，也有做過AI影片。「我就問，那為什麼在3Q（指陳柏惟）被罷免時你們不出來講這應該要管制？因為對他們有利啊，都是等到自己受害了之後才發現，我覺得這是很糟糕的一件事。」

他說，從疫情到現在這5年當中，中國想盡各式各樣的方法，把中國製造的陰謀論和內容，一直透過演算法、內容農場等不同管道送到國民黨支持者眼前，所以很多藍營支持者越來越信中國那一套論述。對國民黨的政治人物而言，支持者發生質變他們都沒發現，甚至去迎合，等現在發現煞不住車才說應該要規範。

沈伯洋指出，台灣對於中國內容農場來的假消息管制，基本上是付之闕如，法律工具本來就不太存在，因此早在2019、2020年時，他就提出「境外勢力代理人法」，因為他們在營運假消息網站等，要送到台灣人眼前時，通常會有在地協力者，用該法把這些協力者找出來，才可能把它截斷，但當時法案卻遭批評。

沈伯洋表示，現在他也不會非要代理人登記法案，因為該法裡面有很多各式各樣的法律工具，像是他提出的「立委赴中納管」就是一種，另有一些放在「打詐專法」裡面，對於社群平台的規範，「我們現在就是把它打散，放到不同的法規裡，不然你再推一個數位中介法、推代理人法，在野黨都給你擋下。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法