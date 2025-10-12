為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    郝龍斌遭介選卻不挺國安修法 沈伯洋：打綠沒關係、打藍就不行

    2025/10/12 19:08 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    國民黨主席選舉將於18日投開票，候選人郝龍斌質疑選舉遭境外網軍攻擊，卻不支持國安修法，批評民進黨修法都是用來打擊迫害在野黨。對此，民進黨立委沈伯洋直言：「現行法一定不足夠啊，如果足夠的話，現在這些事情怎麼還是會發生？」他認為，國民黨支持者受到中國內容農場的影響，已產生質變，甚至去迎合，等到現在發現煞不住車了，才說這個應該要規範。

    對於郝龍斌的說法，沈伯洋認為，他們的講法就是，如果中國攻擊的是民進黨，那沒關係，但攻擊到他們就不行，其實講白了就是這樣。至於法令為何不足，第一是因為它涉及社群平台管制，第二它涉及境外，「也就是說它的行為人在境外，你管不到他。」所以到底是誰在中間穿針引線，就變得很重要。

    沈伯洋指出，這個手法，以往幫助過立法院長韓國瑜，同樣手法在前立委陳柏惟被罷免時，也有做過AI影片。「我就問，那為什麼在3Q（指陳柏惟）被罷免時你們不出來講這應該要管制？因為對他們有利啊，都是等到自己受害了之後才發現，我覺得這是很糟糕的一件事。」

    他說，從疫情到現在這5年當中，中國想盡各式各樣的方法，把中國製造的陰謀論和內容，一直透過演算法、內容農場等不同管道送到國民黨支持者眼前，所以很多藍營支持者越來越信中國那一套論述。對國民黨的政治人物而言，支持者發生質變他們都沒發現，甚至去迎合，等現在發現煞不住車才說應該要規範。

    沈伯洋指出，台灣對於中國內容農場來的假消息管制，基本上是付之闕如，法律工具本來就不太存在，因此早在2019、2020年時，他就提出「境外勢力代理人法」，因為他們在營運假消息網站等，要送到台灣人眼前時，通常會有在地協力者，用該法把這些協力者找出來，才可能把它截斷，但當時法案卻遭批評。

    沈伯洋表示，現在他也不會非要代理人登記法案，因為該法裡面有很多各式各樣的法律工具，像是他提出的「立委赴中納管」就是一種，另有一些放在「打詐專法」裡面，對於社群平台的規範，「我們現在就是把它打散，放到不同的法規裡，不然你再推一個數位中介法、推代理人法，在野黨都給你擋下。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播