郝龍斌遭介選卻不挺修國安法 鍾佳濱：朝野應團結面對威脅

國民黨主席選舉將於18日投開票，候選人郝龍斌質疑選舉遭境外網軍攻擊，卻不支持修國安法，批評民進黨修法都是用來打擊迫害在野黨。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱強調，他可以理解郝身為候選人前後態度的丕變，但這件事是對於台灣所有民主政黨最大的威脅，應該不分朝野黨派共同團結因應。

鍾佳濱表示，境外介選一事，並非國民黨的家務事，這是台灣所有民主政黨的最大威脅，不是只有國民黨要面對，也不是只有民進黨要面對，所有台灣各民主黨派，除非是被中共收買，都要把它當作是共同的危機，要團結面對、因應。

他認為，朝野不分黨派應共同提案，不管是需要做哪些法治上的強化，或是司法檢調機關應有什麼更積極的作為，是不是需要修法等，都可以討論。

對於郝龍斌先是憂心忡忡，而後又淡化處理。鍾佳濱說，他完全可以理解，因為郝現處於國民黨主席選舉期間，候選人很擔心任何變數，一方面擔心被境外之力介選，影響自己的得票勝算，另一方面又不希望刺激黨內潛在支持者的反感，所以可以理解郝前後態度的丕變，這是候選人通常都會有的反應。

「但是政黨不一樣。」鍾佳濱指出，今天朱立倫不是要選舉的人，而是一個泱泱大黨、最大在野黨的主席，其他包括民眾黨也好、時代力量也好，各個有參與台灣民主選舉的政黨，此時都應團結起來，把它當作共同的危機，因為「今天輪到他，明天就輪到我。」人人思危，對於集體威脅需要集體防禦，不要再分朝野。

