為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    郝龍斌遭介選卻不挺修國安法 鍾佳濱：朝野應團結面對威脅

    2025/10/12 18:33 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    國民黨主席選舉將於18日投開票，候選人郝龍斌質疑選舉遭境外網軍攻擊，卻不支持修國安法，批評民進黨修法都是用來打擊迫害在野黨。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱強調，他可以理解郝身為候選人前後態度的丕變，但這件事是對於台灣所有民主政黨最大的威脅，應該不分朝野黨派共同團結因應。

    鍾佳濱表示，境外介選一事，並非國民黨的家務事，這是台灣所有民主政黨的最大威脅，不是只有國民黨要面對，也不是只有民進黨要面對，所有台灣各民主黨派，除非是被中共收買，都要把它當作是共同的危機，要團結面對、因應。

    他認為，朝野不分黨派應共同提案，不管是需要做哪些法治上的強化，或是司法檢調機關應有什麼更積極的作為，是不是需要修法等，都可以討論。

    對於郝龍斌先是憂心忡忡，而後又淡化處理。鍾佳濱說，他完全可以理解，因為郝現處於國民黨主席選舉期間，候選人很擔心任何變數，一方面擔心被境外之力介選，影響自己的得票勝算，另一方面又不希望刺激黨內潛在支持者的反感，所以可以理解郝前後態度的丕變，這是候選人通常都會有的反應。

    「但是政黨不一樣。」鍾佳濱指出，今天朱立倫不是要選舉的人，而是一個泱泱大黨、最大在野黨的主席，其他包括民眾黨也好、時代力量也好，各個有參與台灣民主選舉的政黨，此時都應團結起來，把它當作共同的危機，因為「今天輪到他，明天就輪到我。」人人思危，對於集體威脅需要集體防禦，不要再分朝野。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播