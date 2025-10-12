郝龍斌批賴清德打造「鐵穹」 嗆國防預算佔GDP 5％讓經濟凋零

國民黨主席候選人郝龍斌。（記者王藝菘攝）

面對中國軍事威脅，對於台灣的國防議題，國民黨主席候選人郝龍斌今日出席「藍晒圖：重構國民黨的時代倡議」新書發表會受訪時痛批，賴清德說要打造「鐵穹」，做這又要花多少預算？國防預算佔GDP百分之5，只會讓台灣經濟凋零，其他建設都不用做了，自己絕對不會同意這件事。

郝龍斌指出，關鍵還是兩岸關係，兩岸和平穩定是我們最好的國防，當然要備戰，但避戰比備戰重要很多，如果你只備戰、不避戰，遲早終將有一戰，吃虧一定是台灣，因為戰場一定在台灣。

請繼續往下閱讀...

郝龍斌認為，戰場不會在中國大陸，台灣離大陸這麼近，要如何避戰遠比備戰重要。這並不表示不要有國防預算，基本的國防預算還是要有，「能戰才能和，能戰才能談」，要維持和平的兩岸關係，基本上還是要跟中國大陸溝通及交流對話，所以不管情勢多險峻，都要跟中國有溝通交流的管道。

郝龍斌談及，他當台北市長時，當時兩岸關係也不好，連戰去中國就被抹紅。而他是第一個中華民國現任官員到上海訪問及創立雙城論壇，這就是用溝通、對話，減少兩岸的兵凶戰危。

郝龍斌批評，國防不可能靠大陸，而是要靠美國，可是美國賣給我們的武器，必須是台灣需要的，不能是不需要的。賴清德說要打造「鐵穹」，做這個「鐵穹」又要花多少預算？國防預算要佔GDP百分之5，只會讓台灣經濟凋零，其他建設都不用做了，自己是絕對不會同意這件事。

此外，對於如何提高年輕人對國民黨的認同感？郝龍斌說，青年對國民黨的認同感，如果國民黨的形象不改，不讓大家覺得國民黨是年輕有活力的政黨，或國民黨理念不能深入年輕人的心，就很難爭取年輕人的支持和認同。

郝龍斌說，當然可以爭取年輕人加入國民黨，讓他們有舞台能夠發揮，但除此之外，也要解決廣大年輕人的問題，而不只是認同國民黨的年輕人，我們請他做行政助理或秘書，將來讓他們去參選而已。很多人不一定會加入國民黨，我們也要設法解決青年就業等問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法