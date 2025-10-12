國民黨主席政見會》蔡志弘：全力助輝達台灣總部落腳台北

國民黨主席候選人蔡志弘。（記者陳逸寬攝）

國民黨主席政見發表會今（12日）在台北市議會登場，候選人蔡志弘表示，輝達台灣總部決定設在台北市，目前正遭遇到一些困難，他透露今年7月剛從輝達總部回來，未來若當選黨主席，一定全力協助台北市長蔣萬安，讓輝達台灣總部早日落腳台北。

蔡志弘指出，他的岳父張建邦曾擔任過台北市議會的議長，他個人雖然出生在彰化，但在台北唸台大法律系，在台北發展事業，「台北就是我的家，台北就是我的驕傲。」

對於輝達規劃來台設立海外總部，蔡志弘表示，這具有非常大的指標意義，不僅能夠吸引更多外商來台投資，更能夠帶動國內外相關人才的群聚效應，未來若當選黨主席，一定會全力協助台北市長蔣萬安，讓輝達台灣總部早日落腳台北。

另外，為了因應台積電至美國投資，以及AI產業的發展，蔡志弘主張，應以自由貿易區的概念在台北建立軟體專區，以吸納本土及國外軟體人才，未來除了給予一般自由貿易區的優惠，專區內不管外籍、本籍的高階軟體工程師，還給予所得稅優惠，並進一步強化智慧財產權法令，與世界接軌。

蔡志弘進一步表示，兩岸危機重重，美中「川習會」即將舉行。他有處理過美中台關係的實務經驗，若當選國民黨主席，他將推動兩岸國共領導人會晤，向對岸表達台海和平的重要性。

蔡志弘說，台灣正遭受美國關稅壓力，中小企業陷入前所未有的困境，他擁有長年經營企業的經驗，並曾多次參與APEC企業領袖高峰會，深知國際經貿談判的關鍵，若是當選黨主席，國民黨一定會發揮國會最強戰力，強力監督政府，以及推動民生法案，絕不允許台灣經濟被掏空。

