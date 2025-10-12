為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨主席政見會》蔡志弘：全力助輝達台灣總部落腳台北

    2025/10/12 17:59 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席候選人蔡志弘。（記者陳逸寬攝）

    國民黨主席候選人蔡志弘。（記者陳逸寬攝）

    國民黨主席政見發表會今（12日）在台北市議會登場，候選人蔡志弘表示，輝達台灣總部決定設在台北市，目前正遭遇到一些困難，他透露今年7月剛從輝達總部回來，未來若當選黨主席，一定全力協助台北市長蔣萬安，讓輝達台灣總部早日落腳台北。

    蔡志弘指出，他的岳父張建邦曾擔任過台北市議會的議長，他個人雖然出生在彰化，但在台北唸台大法律系，在台北發展事業，「台北就是我的家，台北就是我的驕傲。」

    對於輝達規劃來台設立海外總部，蔡志弘表示，這具有非常大的指標意義，不僅能夠吸引更多外商來台投資，更能夠帶動國內外相關人才的群聚效應，未來若當選黨主席，一定會全力協助台北市長蔣萬安，讓輝達台灣總部早日落腳台北。

    另外，為了因應台積電至美國投資，以及AI產業的發展，蔡志弘主張，應以自由貿易區的概念在台北建立軟體專區，以吸納本土及國外軟體人才，未來除了給予一般自由貿易區的優惠，專區內不管外籍、本籍的高階軟體工程師，還給予所得稅優惠，並進一步強化智慧財產權法令，與世界接軌。

    蔡志弘進一步表示，兩岸危機重重，美中「川習會」即將舉行。他有處理過美中台關係的實務經驗，若當選國民黨主席，他將推動兩岸國共領導人會晤，向對岸表達台海和平的重要性。

    蔡志弘說，台灣正遭受美國關稅壓力，中小企業陷入前所未有的困境，他擁有長年經營企業的經驗，並曾多次參與APEC企業領袖高峰會，深知國際經貿談判的關鍵，若是當選黨主席，國民黨一定會發揮國會最強戰力，強力監督政府，以及推動民生法案，絕不允許台灣經濟被掏空。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播