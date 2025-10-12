遭「境外網軍」80則影片攻擊 郝龍斌：信心堅定一定要贏！

國民黨主席候選人郝龍斌今日出席活動致詞表示，看到「境外網軍」短時間做了80則短影音，完全針對他而來，全部都是假新聞、假訊息，讓他鬥志更昂揚、信心更堅定，這次一定要贏。（記者王藝菘攝）

國民黨主席候選人郝龍斌今日出席「藍晒圖：重構國民黨的時代倡議」新書發表會致詞表示，看到「境外網軍」在3個禮拜內成立4個假頻道，短時間做了80則短影音，完全針對他而來，全都是假新聞、假訊息，讓他鬥志更昂揚、信心更堅定，這次一定要贏。

郝龍斌說，現在是一個國民黨各自表述，國民黨應該要有兩岸政策論述的大辯論。90年代民進黨曾有過兩岸政策的大辯論，自己當年以立委身分去台大法學院參加座談，當時一邊是許信良、一邊是邱義仁，有「大膽西進」與「強本漸進」2條路線之爭，經過那次大辯論後，民進黨就將黨內不同路線團結起來。

郝龍斌指出，這是他對國民黨的一個夢想，雖然現在是一個國民黨各自表述，但核心理念大家都是一樣的，大家要的是捍衛中華民國、反對台獨，需要台灣海峽的和平穩定，更重要是透過國民黨的努力讓台灣安和樂利生存發展下去。

郝龍斌談及，一個政黨要發展一定要有理想，自己本來沒有要出來選，心裡掙扎很久，而且家裡反對得很厲害，但看到黨內情況，更看到「境外網軍」在3個禮拜之內成立4個假頻道，短時間做了80個短影音，完全針對他而來，全部都是假新聞、假訊息。

郝龍斌說，當這件事發生後，自己心裡更堅定，「我出來是對的，絕對不能讓任何的外來勢力干涉到國民黨、甚至是中華民國，影響國民黨就是影響中華民國」，所以現在自己鬥志更昂揚、信心更堅定，這次一定要贏。

針對境外勢力介入黨主席選舉該如何處理，朝野是否有機會合作因應？郝龍斌回應，要透過專業查出境外勢力到底在哪裡，自己很確定這些人都不在台灣，台灣要處理這件事是有困難的。

郝龍斌認為，正因為處理上有困難，而境外勢力介入國民黨選舉，希望大家能了解到，國民黨員不是這麼容易被謠言或假訊息影響，這也是他為何要揭露這件事，目前台灣要處理這個確實不容易，而且民進黨也沒有誠心誠意要處理。

郝龍斌進一步說，我們有查到4個新媒體頻道，都在這3週之內成立的，3週就做了80則影片，其中更運用AI，因為台灣AI技術沒有到那個地步，可見背後是多大的團隊、多大的資金和技術，才有辦法在短時間做這樣的事，但台灣能否查得出來，「我是存疑的」。

