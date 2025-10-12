台南設攤亞太童軍領袖會議 推廣城市魅力與國際交流

台南市童軍會設攤推廣台南文化並獲感謝狀。（圖由台南市政府提供）

亞太童軍領袖會議睽違36年再度回到台灣，於10月12至17日在高雄展覽館盛大舉行，全球逾50個國家、超過700位童軍領袖與代表齊聚一堂。南市教育局攜手台南市童軍會設置特色展攤，推廣城市魅力與國際交流。

市長黃偉哲表示，亞太童軍領袖會議睽違36年再度回到台灣，意義非凡。台南市特別錄製祝福影片，盼大會順利圓滿，也期待台南在會場設攤時能吸引各國目光，展現台灣與國際童軍緊密連結的重要舞台。

台南作為文化古都，兼具歷史深度與教育能量，更在童軍推展上成績亮眼。透過本次會議，台南將以城市品牌結合童軍精神，向世界展現文化魅力與教育實力，持續提升國際能見度。

教育局長鄭新輝指出，台南長期深耕童軍教育，並積極挹注資源支持發展。本次由教育局與台南市童軍會共同參與國際會議，感謝億載國小校長鄭宇盛協助統籌攤位規劃，率領童軍團成員親自向各國領袖介紹台南，展現童軍自信與城市特色。

教育局副局長楊智雄以台南市童軍會理事長身分代表出席12日開幕式，偕同副理事長林志政及總幹事周生民一同與國內外童軍領袖深度交流。他表示，台南將持續以童軍為國際橋梁，結合文化資源與教育創新，深化跨國合作，打造城市外交與教育發展的雙贏格局，讓台南在全球舞台上更加耀眼。

本次會議展覽規劃「縣市童軍介紹」、「文創小舖」、「各國童軍交流」3大主題，並設計闖關集點互動機制，提升參與度與趣味性。台南攤位以「文化×童軍」為主軸，融合歷史導覽、文創體驗及童軍教育成果展示，同時呈現環境永續行動與多元學習特色，吸引眾多與會者駐足參觀，以童軍精神與創意行銷，讓世界看見台南。

台南市教育局副局長楊智雄（右）到台南市攤位推廣台南市文化。（圖由台南市政府提供）

台南市教育局副局長楊智雄代表出席第28屆亞太童軍領袖會議開幕典禮。（圖由台南市政府提供）

