上兵為3.8萬洩漏非機密資料 學者示警︰恐讓中共掌握國軍行動

雄風二型反艦飛彈。（資料照，國防部提供）

一名曾任職海鋒大隊的海軍林姓上兵，為賺取3.8萬元報酬，翻拍雄風二型飛彈發射車操作手冊給中國特工。國防院國家安全研究所研究員沈明室指出，外洩資訊雖非屬機密，但仍是「限閱」的準則、教範，外洩後等於中共能掌握我雄二飛彈機動部署的行動規範，對國軍行動掌握得一清二楚。

沈明室指出，外洩的飛彈車操作手冊與「放列陣地操演教範」全冊內容並非機密資料，但林姓上兵拍攝外洩的內容屬於準則、教範，規範軍隊在不同狀況之下，應該如何行動，雖非機密，但仍屬限閱，不是網路上就能查到的資訊。

請繼續往下閱讀...

沈明室說明，軍隊作戰有一定的準則與規範，都是前人累積的成果，讓軍人在經過訓練及教育後，可以不假思索地按照規範行動，一旦規範被敵人掌握，就等於國軍行動會被中共掌握得一清二楚。

沈明室舉例指出，資訊洩漏之後，中共就能掌握我國未來雄二飛彈機動部署時所有的行動規範，或是各種狀況處置的要領，陣地放列中陣地、路線的選擇或操作，所有步驟程序也都會被中國掌握，問題嚴重。

沈明室認為，如何儲存、防止非機密敏感資料的外洩相當重要，並應明訂外洩非機密敏感資料會有哪些責任；士兵可能因為人性弱點被掌握、認為沒有明寫「機密」二字就沒關係，缺乏敵情觀念、保防警覺，便將資訊洩露給敵人。

沈明室直言，士兵僅用3萬8千元、8千元就能收買，代表士兵的保防警覺非常低，保密意識或保密防諜教育未落實， 是未來應警惕與解決的問題。

沈明室指出，中共收買共諜的對象已經從過去的高階將領、中高階軍管，延伸到利用人性弱點收買基層士兵，不僅是因為士兵較好收買，也因為士兵實際掌握部隊的動態、運作、士氣，在掌握這些部隊動態之後，就可以針對性地打擊國軍部隊、掌握情報。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法