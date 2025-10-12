國民黨主席政見會 卓伯源重提聯合國總部遷松山機場

前彰化縣長卓伯源重申，他當選國民黨主席，黨員不用繳黨費，由他每年負責募款2000萬元；並在2年內讓30萬黨員成長到100萬。卓還說，要把聯合國的總部遷到松山機場。（記者陳逸寬攝）

國民黨主席政見發表會台北場，今日下午在台北市議會登場，前彰化縣長卓伯源重申，他當選黨主席，黨員不用繳黨費，由他每年負責募款2000萬元；並在2年內讓30萬黨員成長到100萬。卓還說，要把聯合國的總部遷到松山機場作特區。

卓伯源指出，在兩岸同享一中的前提下，他若當選國民黨主席，將赴北京政黨交流，邀請中國國家主席習近平來台灣喝珍珠奶茶，他也曾經送珍奶到民進黨中央黨部，因為賴清德總統說過要邀請習近平喝珍奶、共進晚餐，因此他若當選黨主席，會邀請習近平來台，這時美國總統川普緊張了，因為台灣靠向中國，他也會邀請川普來台，討論聯合國總部遷到台灣，讓台灣從過去區域衝突的熱點，變身為世界和平的起點，就不用花那麼多錢在軍費上，投入社福、教育、城市建設。

請繼續往下閱讀...

卓伯源還說，他看過國民黨財務報告，每年基層黨費2000萬，他若當選黨主席，這2000萬由他負責募款，要讓大家免費入黨，全面民主化，且2年內要讓國民黨員衝破百萬大關。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法